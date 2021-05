C’est la plus petite puce au monde: elle est injectée avec une seringue et surveille les niveaux d’oxygène dans le corps

Les puces sont de plus en plus petites, c’est l’obsession des fabricants d’améliorer leur efficacité et aussi l’effort des chercheurs pour améliorer les technologies et solutions existantes. La preuve en est la dernière recherche de l’Université de Columbia, où ils ont développé une puce si petite qu’elle est injectée avec une seringue et envoie des informations sur l’état des tissus corporels.





Comme l’indique l’article publié, c’est le la plus petite puce au monde jamais créée. Il a un volume de seulement 0,1 mm3 et est un circuit entièrement fonctionnel. La puce est si petite qu’elle passe à travers une aiguille hypodermique, du type utilisé par les seringues médicales. Il n’est visible qu’au microscope.

La puce a jusqu’à présent été testé chez la souris, où une seule souris avait jusqu’à sept implantées à la fois pour démontrer ses capacités. Les chercheurs estiment qu’il peut être implanté dans le futur sans problème chez l’homme pour mesurer certaines fonctions du corps et surveiller leur santé. Ce n’est pas une idée entièrement nouvelle et pas du tout tirée par les cheveux.

Les composants de la plus petite puce du monde

L’une des difficultés rencontrées par les scientifiques était développer un système de communication sans fil entre la puce et un périphérique externe. Généralement, ce qui est utilisé dans ces petits appareils est une connexion par des modules de radiofréquence pour transmettre et recevoir des signaux radio électromagnétiques. Cela n’a cependant pas été possible sur cette toute petite puce car les longueurs d’onde étaient tout simplement trop longues.

Au lieu de la radiofréquence, ce que les chercheurs ont décidé d’utiliser est longueurs d’onde ultrasonores, qui sont beaucoup plus petits. Par conséquent, ils ont mis en œuvre un transducteur piézoélectrique qui a servi d’antenne à la fois pour transmettre des informations et pour s’alimenter sans fil.

D’autre part, la puce contient un capteur de température de faible puissance. Avec cela, la puce est capable de détecter la température en temps réel et de surveiller l’état des tissus dans le corps. Ils disent que pour le moment, la puce se limite à mesurer la température, bien qu’à l’avenir elle pourrait également mesurer la pression artérielle, la respiration ou les niveaux de glucose par exemple.

La chose intéressante à propos de la puce, en plus d’être si petite, est que travaille indépendamment. Il n’a pas besoin de plus pour fonctionner puisqu’il possède ses propres capteurs d’énergie et de communication et mesure de l’environnement. Nous verrons s’ils sont utilisés pour des applications cliniques dans le futur.

Via | Ingénierie Columbia

Plus d’informations | ScienceAvances