C’est la plus grande phobie d’Emma Stone

l’actrice de L’incroyable homme-araignée, La La Terre Oui Amour fou et stupide Il a reconnu quelle était sa plus grande peur. Il l’a fait en parlant d’un moment où il a complètement perdu son sang-froid au milieu du tournage.

© GettyEmma Stone est devenue célèbre grâce à Easy A.

Vainqueur du oscar pour son travail en La La Terrepersonne ne peut douter des capacités d’acteur de Emma Pierre, l’une des actrices préférées de l’industrie. Le charisme de cette star s’exprime dans chacune des productions qu’elle réalise, que ce soit dans une comédie romantique comme Faciledans un thriller comme maniaque ou dans une comédie musicale comme celle dirigée par Damien Chazelle qui lui a valu la statuette de L’Académie.

Mais tout n’est pas optimal dans la vie de l’actrice née en Arizona il y a 33 ans. Apparemment, elle a une phobie qui la paralyse complètement et la conduit à avoir des réactions complètement impensables pour une figure de Hollywood. Il en a parlé lors d’une interview dans Le spectacle de Graham Nortonoù il s’est souvenu de ce que c’était que de tirer Amour fou et stupide près de Ryan Goslingavec qui ils ont réalisé une séquence qui honorait Danse sale.

« Quand j’avais 7 ans, en cours de gym, j’étais aux barres parallèles à deux mètres du sol. J’étais debout sur les barreaux et le professeur m’attrapait par les chevilles. Pour une raison ou une autre, il m’a laissé partir. J’ai commencé à avoir l’impression de perdre l’équilibre et j’ai mis mes bras comme ça et je suis tombé à deux mètres du sol et je me suis cassé les deux bras.dit l’actrice. Il a ensuite expliqué que ce problème est apparu lorsqu’il a dû faire la séquence de Danse sale avec Ryan Gosling.

« Au fil des ans, en amour stupide fou Je savais qu’on allait faire la scène Danse sale mais je ne savais pas que j’avais une phobie intériorisée d’être soulevé au-dessus de la tête de quelqu’un à environ six pieds dans les airs. »dit-il entre deux rires. Ensuite, Oison Il se souvient de la réaction de son collègue : « Cela ne m’est jamais arrivé, mais j’imagine que c’est comme si un opossum tombait d’un arbre et se grattait tous les yeux. Ce serait quelque chose de similaire ». R) Oui, Calcul Achevée: « C’était beaucoup et puis ça a été une dépression nerveuse complète, l’attaque de ma carrière ».

+La solution d’Emma Stone

Complètement navré, Emma Pierre Il a dû se réfugier dans son lit pour pouvoir surmonter ce moment terrible qu’il devait vivre. La production a choisi d’utiliser un sosie pour éviter ce problème et lorsqu’ils sont allés voir l’actrice, ils l’ont vue, toujours en pleurs, cherchant refuge dans son film réconfortant. Comme il l’a reconnu Calcul, Labyrinthele film dans lequel ils ont joué Jennifer Connelly et David BowieCela l’a aidé à traverser cette période difficile.

