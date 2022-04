C’est la Pixel Watch : elles divulguent de vraies photos de la montre Google après avoir été oubliées dans un bar

Partager

L’utilisateur qui a partagé ces images avec Android Central assure que cette Pixel Watch trouvée dans un restaurant pourrait être un modèle de test de l’équipe de développement de la première smartwatch de Google.

Après avoir présenté ses nouveaux terminaux franchisés, les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro, en début d’année, les efforts du géant américain portent désormais principalement sur lance sa première montre connectée, la Pixel Watch.

Ainsi, s’il y a quelques jours, nous avons révélé une nouvelle image filtrée de la smartwatch tant attendue de Google, maintenant, grâce à Android Central, nous avons eu accès à Les premières vraies photos de la Google Pixel Watch après s’être fait oublier dans un bar.

Ce sont les premières vraies images de la Pixel Watch

Un utilisateur, dont l’identité n’a pas été révélée, a envoyé sur le support Android Central des images de ce qui pourrait être la nouvelle Pixel Watch, qui a été trouvé dans un restaurant par un ami du mêmequi est serveur dans ledit restaurant.

Ces premières vraies photographies de la Pixel Watch, que nous vous laissons ci-dessous, révèlent qu’elle aura un design très similaire à celui des rendus qui nous étaient parvenus jusqu’à présent, puisqu’ils nous montrent un écran sans cadre et un bouton à droite de la couronne rotative en forme de bouchon de bouteillequ’une de ses couleurs disponibles sera noire et qu’elle aura un bouton caché sur le cadre de l’horlogejuste sous la couronne.

Sur les images du bas de la montre, qui selon l’utilisateur cité ci-dessus « a l’air métallique, mais on dirait qu’il est recouvert de verre », on peut voir un connecteur de charge similaire à celui que l’on peut trouver sur les Fitbit Versa 3 et Sense ou sur l’Apple Watch. Cette similitude avec le connecteur de charge de la smartwatch Apple pourrait indiquer que la Pixel Watch a également une charge sans fil.

Cette montre se trouvait dans une boîte dans laquelle il n’y avait aucun chargeur d’aucune sorte, c’est pourquoi le serveur qui l’a trouvée n’a pu prendre une photo de la smartwatch que le jour où il l’a trouvée, car elle avait très peu de charge à l’époque . Lorsque vous l’allumez, la smartwatch il ne montrait que le logo Google, ce qui nous fait penser qu’il n’a pas encore de système d’exploitation chargé. Ce qu’il y avait à l’intérieur de la boîte est un bracelet qui ressemble beaucoup aux bracelets Apple Watch et n’a pas d’ancre standardce qui signifie que la Pixel Watch ne sera pas compatible avec les bracelets tiers.

L’utilisateur qui a partagé ces images avec Android Central assure que cette Pixel Watch pourrait être un modèle de test de l’équipe de développementpuisque dans la boîte il y a une petite note en bas indiquant ce qui suit:

« Cet appareil n’a pas été autorisé en vertu des règles de la Commission fédérale des communications et d’Industrie Canada, et il n’a pas non plus été jugé conforme aux réglementations de l’UE. »

Google Pixel 7 et 7 Pro : fonctionnalités, prix, date de sortie et tous les détails

Une fois le design de la Google Pixel Watch déjà révélé, il ne reste plus qu’à connaître ses spécifications, dont il a seulement été divulgué qu’elle disposera d’un processeur Exynos et du nouvel assistant Google intégré. Quoi qu’il en soit, dans quelques semaines, nous le saurons, puisque la première montre intelligente de Google sera présenté en société, avec le nouveau Google Pixel 7, lors de la prochaine Google I/O 2022 qui se tiendra les 11 et 12 mai.

