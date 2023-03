C’est la photo au naturel pour laquelle Emilia Clarke a été critiquée

Supplémentaire

L’actrice de Game of Thrones Elle a été critiquée pour une photo où elle apparaît souriante, sans maquillage et sans filtres.

Les gens ont l’habitude de voir les actrices et les acteurs tels qu’ils sont dans les films et les séries dans lesquels ils jouent, ils sont donc scandalisés lorsqu’une célébrité semble naturelle et que cela vient d’arriver à Emilia Clarke, qui a été critiquée pour avoir partagé une image sans filtre et sans maquillage.

Récemment, l’actrice était souriante et positive avec un message dans une tasse que sa mère lui a donnée, cependant, sur les réseaux sociaux ils lui ont vite reproché ses cheveux ou encore les lignes naturelles de sa peau quand elle souriait.

Malgré les critiques et commentaires que certains internautes ont interprétés comme négatifs, il y avait aussi beaucoup de gens qui ont soutenu l’actrice Game of Thrones, Noël dernier : une autre chance d’aimer et Moi avant toi.

« Dieu, elle est parfaite« , « merci mère des dragons« , « toiVotre sourire est contagieux et magnifique. Continue de briller, déesse » et toiToutes les personnes ayant des commentaires négatifs, trouvez-vous un miroir et demandez-vous qui vous êtes. Ils parlent à un humain« , étaient quelques-uns des commentaires qui ont défendu l’actrice.

Malgré les critiques d’être naturel, Emilia Clarke n’a pas écouté les commentaires, elle n’a donc répondu à aucun et, au final, le message qui reste est celui de son mug « Tu te débrouilles incroyablement bien ».

L’actrice fait partie de Secret Invasion, une mini-série Disney + basée sur une histoire Marvel du même nom se déroulant dans l’univers cinématographique Marvel et devrait être diffusée en 2023.

