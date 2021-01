C’est la peau de Grefg dans Fortnite Chapter 2 Season 5

TheGrefg a déjà sa peau dans le jeu vidéo Epic Games. Apparence, prix, gestes … Nous vous montrons tout ce que Grefg a dans Fortnite.

Beaucoup de temps. Trop est ce que nous avons attendu pour son arrivée, mais nous avons enfin le skin Grefg dans Fortnite. Le créateur de contenu et streamer TheGrefg a enfin sa peau dans le jeu vidéo Epic Games. Au cours de cette semaine, il y a eu plusieurs annonces de cette apparition sur Twitter, mais aujourd’hui à 20h00 sur sa chaîne Twitch, c’était la présentation, même si nous avons dû attendre deux heures en direct.

Ci-dessous, vous avez tout le contenu d’un skin qui a été abrogé et qui arrive enfin dans cette saison 5 du chapitre 2. REMARQUE: Ce message sera mis à jour jusqu’à la sortie officielle du skin.

La peau de Grefg arrivera avec une pioche, une danse et un sac à dos. Il sera également réactif aux morts que nous faisons sur le champ de bataille. Ce qui n’a pas été révélé, c’est le nombre de décès dont la peau a besoin pour réagir au maximum. Le lancement du skin aura lieu le 16 janvier 2021 et sera disponible pendant quatre jours. De plus, de nouvelles cartes et modes ont été ajoutés avec l’arrivée de TheGrefg sur Fortnite.

