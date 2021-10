C’est la nouvelle série mexicaine qui fait déjà fureur sur Netflix et peut détrôner The Squid Game

Netflix

Il n’est sur la plateforme que depuis quelques jours et compte déjà parmi les plus visionnés au monde. Va-t-elle dépasser la série coréenne au fil des semaines ?

+ La Paper House a-t-elle échoué aux États-Unis ?

+ L’histoire vraie de Maid

© NetflixC’est la nouvelle série mexicaine qui fait déjà fureur sur Netflix et peut détrôner The Squid Game.

Ça ne fait aucun doute que Le jeu du calmar a brisé toute sorte d’attente, puisqu’il s’agit du dernier grand succès du service de streaming Netflix Et, selon le PDG Ted Sarandos, elle pourrait devenir la série la plus regardée de l’histoire de la plateforme. Cependant, il a déjà été présenté avec un nouvel adversaire tel que Choses à nettoyer, mais il est disponible depuis quelques jours La revanche des Juanas et il est déjà parmi les plus choisis au monde.

Cette production mexicaine est disponible à partir du jeudi 6 octobre et, selon la dernière mise à jour du site FlixPatrol, Il se situe dans le Top 5 des émissions les plus regardées de la planète entière. Bien sûr, la fiction coréenne est toujours en tête du classement actuel, mais au fil des semaines, il restera de moins en moins de public qui l’a vue et les utilisateurs opteront pour quelque chose de différent.

Quelle est l’intrigue de La revanche des Juanas? Voici le synopsis officiel du drame qui vous rattrapera dès le début : « Cinq femmes qui ne se connaissent pas du tout découvrent qu’elles ont toutes la même tache de naissance. A partir de ce moment, elles commencent à enquêter sur le mystère entourant leur naissance et à rechercher l’homme qui a trompé leur mère. ».

Ce programme est une adaptation de la telenovela colombienne écrite par Bernardo Romero Pereiro intitulée Las Juanas 1997. La fille de l’auteur, Jimena romero, est qui est derrière ce projet et dans une interview il a déclaré en avant-première : « C’est une histoire de 1997. Quand mon père l’a écrite, son idée était de faire une histoire très légère, un peu comique. C’était un homme très féministe et ses histoires avaient toujours des personnages féminins très forts ».

Zuria vega (Juana Manuela), Renata notni (Juana Valentina), Gin d’Oka (Juana Caridad), Sofia Engberg (Juana Bautista) et Juana Arias (Juana Matilde) sont les actrices qui jouent dans La revanche des Juanas. Pour le moment Le jeu du calmar est toujours le plus regardé par les abonnés de Netflix, mais la croissance de ce produit mexicain aura aussi de quoi parler ce mois-ci.

