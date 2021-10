C’est la nouvelle série coréenne qui est déjà un succès sur Netflix et pourrait surpasser The Squid Game

Le jeu du calmar atteint le service de streaming Netflix il y a plus d’un mois et incroyablement continue d’être la série la plus regardée dans le monde. Cette fureur a conduit à ce que ce contenu provenant de Corée du Sud soit la meilleure première de l’histoire de la plateforme, dépassant de loin ce qui a été réalisé par Bridgerton à l’époque. Cependant, un nouveau drame coréen est arrivé récemment et cherchera à emporter le trône.

Selon les chiffres officiels, le spectacle créé par Hwang Dong-hyuk a été vu par 111 millions de foyers au cours de ses trois premières semaines, confirmant le succès international depuis le 17 septembre. La dernière mise à jour des plus populaires, selon FlixPatrol, le replace en tête du Top 10, malgré les nouvelles productions qui arrivent semaine après semaine.

+ La nouvelle série coréenne qui pourrait surpasser The Squid Game

De toute évidence, cela semble être une mission impossible à détrôner Le jeu du calmar, mais Un nouveau contenu coréen vient d’arriver en streaming et est déjà considéré comme un succès pour avoir été lancé le vendredi 15 octobre et c’est aujourd’hui la quatrième série la plus regardée au monde.. On parle de Mon nom, un thriller d’action qui a tout pour réussir.

De quoi s’agit-il Mon nom? Voici le synopsis officiel proposé par la plateforme : « Après être entré dans un cartel, Jiwoo infiltre la police pour découvrir la vérité sur la mort de son père. Au cours de l’exécution de sa vengeance, il découvrira plus d’un secret douloureux ». Cette fiction met en vedette Han So-hee, Park Hee-soon, Ahn Bo-hyun, Kim Sang-ho et Lee Hak-ju.

Kim Jin-min était dans la direction et Kim Ba-da dans le scénario, ceux qui ont eu des difficultés à avoir plusieurs cas positifs de Coronavirus en décembre 2020 au milieu de leur tournage, mais c’est déjà de l’histoire du passé. Mon nom a été vu pour la première fois au Festival international du film de Busan et à partir de ce 15 octobre il est disponible sur Netflix avec ses huit épisodes, qui a déjà séduit une partie des utilisateurs.

