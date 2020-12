C’est la nouvelle ouverture de la saison 4 de « Attack On Titan »

La quatrième saison de « Attack On Titan » a finalement fait son début, et les fanatiques ils ont beaucoup à dire sur la première épique. le Programme a fait ses débuts en Japon il n’y a pas longtemps, et la fanfare a été intense, c’est le moins qu’on puisse dire.

Comme vous pouvez l’imaginer, le public du monde entier est enthousiasmé par la dernière saison de « L’attaque des Titans ». Et pour fêter ça, les thèmes officiels d’ouverture et de clôture de la quatrième saison ont été partagé avec le monde.

Dans Youtube, la première ouverture de la quatrième saison de “L’attaque des Titans». La vidéo officielle montre le clip qui donne le ton pour toute la quatrième saison, et si nous sommes honnêtes, le bobine c’est inquiétant. Malgré sa couleur, le nouveau ouverture Il montre des visions de guerre qui feraient peur à n’importe qui, et son animation immaculée le rend encore plus obsédant.

L’ouverture est intitulée « Ma guerre » par le groupe de J-Rock Shinsei Kamattechan. La piste s’harmonise parfaitement avec l’animation alors que les fans prévisualisent une guerre épique qui oppose le Titans contre l’humanité.

Bobine de « L’attaque des Titans » se termine par une photo du Titans légendaires avec Eren aile Tête.

le fin complète il n’a pas été montré dans le premier épisode car il chevauchait les derniers instants du premier épisode. Quant aux lecteurs de Shingeki no Kyojin, eh bien, nous connaissons déjà les sombres secrets qui se cachent derrière ces deux pistes conceptuelles.