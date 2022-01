C’est la note officielle que The Batman a reçu

Le Batman C’est l’une des grandes productions que le cinéma basé sur des romans graphiques a en réserve pour 2022. Chaque fois que le Dark Knight revient au cinéma, c’est un événement important pour le fandom et cela ne fait pas exception. Bien qu’au départ le choix de Robert Pattinson Alors que le héros a été aperçu du coin de l’œil, les avancées du film ont suscité l’intérêt d’une grande partie du public qui souhaite déjà s’asseoir dans son fauteuil pour regarder le film.

Le méchant de cette histoire est un tueur en série méticuleux qui vise les classes supérieures de Gotham City et maintiendrait un lien qui le lie à la famille Wayne. L’énigmeinterpreté par Paul Danoest basé sur le vrai criminel connu sous le nom de The Zodiac. Sa présence à l’écran est troublante et peut être la raison de la note attribuée au film.

Le classement de Batman

Bien sûr, le film réalisé par Matt Reeves est une sombre histoire des premières années de Homme chauve-souris En tant que justicier de Gotham, le héros n’hésite pas à user d’une violence extrême pour atteindre ses objectifs. Au milieu, il rencontre femme-chatavec qui il partage le même objectif, et affronte Pot à galets d’Oswald: Le pingouin. Le chevalier noir peut-il équilibrer sa vie entre Bruce Wayne et Homme chauve-souris tout en faisant face à la menace de cribler?

Maintenant, nous découvrons la note officielle qu’il a reçue Le Batman de la MPA Ratings and Ratings Administration et le résultat est une note PG-13 pour : « Contenu fort, violent et dérangeant, contenu de drogue, langage fort et matériel suggestif ». Ainsi, les enfants de moins de 13 ans ne pourront pas voir le film et il est recommandé aux parents de faire particulièrement attention à leurs enfants lors du visionnage du film.

Les spéculations précédentes concernant la note du film indiquaient une note R pour tout ce que le réalisateur avait dit sur l’obscurité du film qui surpasserait apparemment tout ce que nous avons vu du Dark Knight dans le passé. Cependant, ce n’était pas le cas, et l’étude pourrait être plus sereine avec le PG-13 signifiant de meilleures performances au box-office grâce à la présence de jeunes de 13 ans et plus.

