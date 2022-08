C’est la meilleure série sur Netflix en ce moment

Netflix

Les séries Netflix font généralement parler les gens, mais certaines sont loin d’être de bonne qualité et il y en a actuellement une qui est au-dessus des autres.

© GettyC’est la meilleure série sur Netflix en ce moment.

le service de streaming Netflix Il dispose d’un large catalogue de contenus qui arrivent semaine après semaine et font fureur en raison de leur nombre d’audience, comme ce fut le cas de Choses étranges, la maison de papier Oui Le jeu du calmar, entre autres. Bien qu’ils soient classés comme des succès, la réalité est qu’il existe de multiples critiques pour et contre, mais il semble y avoir un consensus général avec une série actuelle qui est classée comme la meilleure du moment, dépassant de loin les autres.

Lorsqu’on parle de la qualité de ce type de production, son idée initiale se démarque, qui est développée en détail et de manière stratégique, dans le but de transformer un produit télévisuel en un titre pratiquement cinématographique. Un exemple clair qui suit cette ligne est chasseur d’esprit, mais n’a pas eu de suite depuis la saison 2 et son avenir est incertain. Pour cette raison, la position de la meilleure série de la plateforme correspond actuellement à Tu ferais mieux d’appeler Saul.

C’est le spin-off centré sur l’avocat clinquant Saul Bonmanque nous avons rencontré à Breaking Bad. Après l’aboutissement du spectacle original, son créateur Vince Gilligan a annoncé la production de ce prequel avec peter gould en tant qu’écrivains et producteurs exécutifs. Bob Odenkerk a été rappelé pour reprendre son rôle, ainsi que ceux déjà connus Jonathan Banks (Mike) et Giancarlo Esposito (Gus Frange). En revanche, ils ont rejoint le casting principal : Rhéa Seehorn (Kim Wexler), Patrick Fabien (Howard Hamlin), Michel McKean (Chuck McGill) et Michel Mando (Nacho Vargas).

Ici, nous connaîtrons l’histoire d’origine de Jimmy McGill, qui travaille d’abord comme avocat installé dans un salon de beauté qui lui sert de bureau. Son amie, Kim Wexlertravaille au cabinet d’avocats Hamlin, Hamlin & McGill, où l’un des associés est son frère aîné, Chuck McGill. Parallèlement, Albuquerque est plongée dans des opérations de trafic de drogue menées par Gus Fringqui utilise son fast-food comme façade, mais ses activités sont interrompues par la famille criminelle Salamanque.

Cette semaine, le programme s’est terminé après six saisons diffusées en streaming Netflix et ses protagonistes lui ont dit au revoir en grand avec des messages sur les réseaux sociaux. La prochaine étape est les Emmy Awards, où ils ont reçu plusieurs nominations et devraient remporter le plus de prix. De la même manière, il faut aussi souligner qu’il ne fait pas partie des titres les plus regardés aujourd’hui, donc de spoilers nous vous recommandons de voir Tu ferais mieux d’appeler Saulbien que d’abord Breaking Badpour profiter de l’un des meilleurs univers de tous les temps.

