C’est la meilleure série policière Netflix de tous les temps

Le service de diffusion en continu Netflix Il a plusieurs titres dans sa bibliothèque de contenu, qui sont divisés en différents genres. Les police Ils ont tendance à être les favoris des abonnés, car leurs intrigues sont pleines de mystères, de crimes non résolus, de tueurs en série ou de grandes enquêtes pour trouver un criminel, c’est pourquoi les émissions de télévision ont pris ces caractéristiques pour créer de grands projets.

Dans la mémoire des fans sont des fictions importantes comme elles l’étaient X-Files, True Detective, The Wire, Prison Break et 24, mais nous nous concentrerons ici sur le spectacle le plus marquant que la plateforme ait donné depuis sa création. Fort de ces qualités et ajouté à la popularité qu’il a acquise ces dernières années, il ne fait aucun doute que La principale série policière de Netflix est Chasseur d’esprit.

Ce spectacle créé en 2017 est basé sur le livre Mind Hunter: À l’intérieur de l’unité Elite Serial Crime du FBI par Mark Olshaker et John E. Douglas. « À la fin des années 1970, deux agents du FBI rencontrent des meurtriers et des violeurs emprisonnés pour développer des profils psychologiques de criminels, mais leurs patrons craignent qu’ils ne s’impliquent trop avec leurs interlocuteurs. »dit son synopsis officiel.

Il compte actuellement deux versements, mais malheureusement pour les fans, il n’y a toujours pas de nouvelles d’un nouveau lot d’épisodes et ils attendent l’annonce depuis plus de deux ans. Fincher a fait référence à cela en déclarant qu’il s’agissait d’un programme très coûteux pour le niveau d’audience qu’il avaitbien que l’espoir est que Netflix n’a jamais communiqué d’annulation.

La vérité est que le cinéaste maintient actuellement un contrat exclusif avec la plate-forme pour les futures productions et on pense qu’un tiers des Chasseur d’esprit c’est peut-être l’un d’entre eux. Pendant ce temps, les fans attendent la nouvelle, tout comme l’un de ses réalisateurs, Asif Kapadia, qui a assuré que le public doit faire savoir à Netflix qu’il veut plus de la série. Cela arrivera-t-il à un moment donné ?

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂