C’est la meilleure série Netflix jusqu’à présent cette décennie

Si l’on tient compte des séries qui ont débuté sur Netflix à partir de 2020, il y a une production qui retient toute l’attention.

La plateforme de streaming domine le marché.

La première série originale de l’histoire de Netflix il a été Château de cartesune production qui est née en 2013 et au-delà de la façon dont elle s’est terminée, à cause des problèmes juridiques de son protagoniste Kevin Spacey, c’était un bon début pour ce service de streaming. Depuis, l’entreprise n’a cessé de multiplier de manière exponentielle le nombre de titres qui année après année sont créés exclusivement par le N rouge.

Bien que toutes les séries créées par Netflix avoir l’impact de choses étranges, Tu Soit éducation sexuelle, toutes les productions de la plateforme sont devenues très discutées et débattues par les seriéfilos à la fois dans les réseaux sociaux et parmi les collègues et les étudiants. C’est pourquoi il est si difficile de définir quelle peut être la meilleure production jamais sortie depuis le N rouge.

Cependant, nous pouvons nous référer à une série particulière qui se démarque des autres grâce à l’impact qu’elle a eu au sein de Netflix. Oui, Bridgerton a été l’une des séries les plus commentées et vues par tous les utilisateurs de le N rouge dans le monde entier, mais cela n’a certainement pas eu l’impact culturel d’une production sud-coréenne. Nous parlons de l’incontournable le jeu du calmar.

Même si le jeu du calmar n’était pas la première série originale de Netflix produit en Corée du Sud (cette reconnaissance correspond à Monsieur Soleil, de 2018), a marqué un avant et un après sur la plateforme. C’est devenu un phénomène mondial qui a transformé ses protagonistes en stars et a poussé les fans à réclamer une deuxième saison. De plus, il a transformé son protagoniste, Lee Jung-jae le premier acteur d’origine asiatique à remporter un Emmy.

+Le jeu du calmar et la mesure métrique changent

Il y a un détail sur le jeu du calmar qui attire également beaucoup d’attention. Jusqu’au début de cette série, Netflix Il avait l’habitude de mesurer les métriques et les performances de ses productions (du moins celles qu’il diffusait publiquement) en fonction du nombre d’écrans qui diffusaient un contenu. Après que la série coréenne soit entrée dans l’histoire avec près de 142 millions de foyers qui la regardaient, de nouvelles façons de mesurer les performances à partir des minutes regardées d’une série sont apparues. Avec ce mécanisme, la première place revient à Bridgertonqui dans sa première saison a déjà dépassé les 625 millions d’heures jouées.

