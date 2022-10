C’est la meilleure série HBO jusqu’à présent cette décennie

HBO

Historiquement, HBO a été la chaîne qui a produit les meilleures productions épisodiques. Le Fil, Les Sopranos Oui Six pieds sous terre en sont des signes clairs.

© HBOMaxLa plateforme de streaming va disparaître en raison de la fusion avec Discovery.

Aujourd’hui, AppleTV+ C’est l’une des plateformes de streaming qui a réussi à égaler, en partie, le travail en termes de qualité qu’elle a historiquement fait HBO avec sa série. Dans un contexte où l’absorption de warnermedia de la part de Découverte fait que tout ne tient qu’à un fil, la poule aux oeufs d’or sont les fictions de HBO qu’en principe, ils conserveraient leur place privilégiée pour l’entreprise en matière d’investissement.

Une maison de production comme Les Sopranos, Six pieds sous terre Oui Le Filoù des classiques modernes tels que Jeu des trônes, doit être pris au sérieux. L’apparition de sa nouvelle plateforme de streaming, hbo max, est arrivé avec une nouvelle vague de fictions qui ont réussi à gagner la massivité que le signal n’avait pas auparavant. Oui ok HBO C’est une entreprise de premier ordre, qui faisait souvent partie de forfaits premium auxquels tout le monde n’avait pas accès.

Aujourd’hui, à l’âge d’or du streaming, hbo max a fait ses preuves sur le marché qui n’est plus monopolisé par Netflix et il l’a fait avec de grandes productions, à la fois historiques et nouvelles. Mais, de tous ceux que l’on a vus dernièrement, lequel est celui qui a donné le meilleur résultat ? Dans ce cas, il faut parler d’une série qui lancera ce dimanche sa deuxième saison tant attendue : Le Lotus Blanc.

Créé par Mike Blanc remplir un espace de la grille avec un produit qui pourrait être enregistré selon les règles strictes de quarantaine et sans générer trop de désagréments, Le Lotus Blanc il est devenu l’un des joyaux du catalogue. Sans aller plus loin, il a balayé la dernière saison de les prix emmyavec 10 récompenses, dont la meilleure mini-série (paradoxal étant donné qu’il y aura un deuxième volet), la meilleure réalisation dans une mini-série pour Mike Blancet meilleure actrice dans un second rôle dans une mini-série pour Jennifer Coolidge.

+De quoi parle Le Lotus Blanc

Au cas où vous n’auriez pas encore joué au premier des six épisodes qui composent cette série créée par Mike Blancon vous dit ce que c’est. Le Lotus Blanc est l’histoire de différentes familles au pouvoir d’achat très élevé qui séjournent dans l’un des complexes les plus exclusifs d’Hawaï (maintenant, avec la deuxième saison, nous découvrons qu’il s’agit en fait d’une chaîne qui possède également des hôtels en Sicile, en Italie). La dynamique entre employés et convives, et entre membres d’une même famille, ainsi qu’entre les différents clients du lieu, fera ressortir les misères de chaque personnage, réalisant une brillante satire de la classe supérieure.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂