C’est la meilleure actrice de tous les temps

Opinion

Choisir le meilleur de l’histoire est une tâche compliquée, mais certains indicateurs peuvent nous aider à déterminer la plus grande star féminine d’Hollywood.

© GettyHollywood, la Mecque du cinéma.

Tout comme nous vous l’avons dit, pour le monde de cinéma il nous a semblé que Daniel Day-Lewis était le meilleur acteur de l’histoire d’Hollywood, nous essaierons de déchiffrer quelle actrice est celle qui mérite la reconnaissance d’être « la meilleure de l’histoire ». L’industrie cinématographique s’est propagée pendant près d’un siècle à travers le monde, où de plus en plus d’artistes ont utilisé l’invention de les frères Lumièrechargé de porter un train en mouvement sur grand écran.

Si nous nous laissons guider par les goûts, il pourrait être très difficile de trouver une actrice qui mérite la plus grande reconnaissance. Les variables pour déterminer qui devrait être la meilleure de tous les temps sont aussi nombreuses qu’il y avait d’actrices dans le monde. Sans oublier si nous voulons aller au-delà des États-Unis et ce Hollywood pris au cinéma. Il y a des productions françaises, japonaises, espagnoles et de bien d’autres pays où sont apparues de grandes performances que l’on pourrait qualifier d' »anonymes » pour ne pas avoir tellement transcendé.

Pour cette raison, on revient sur le nombre de fois qu’une actrice a réussi à garder une statuette de L’Académie. En ce sens, l’artiste que nous allons nommer est celui qui détient le record aussi bien chez les femmes que chez les hommes, avec quatre prix Oscar sur douze nominations reçues tout au long de sa carrière. De qui parle-t-on? De Catherine Hepburnl’interprète décédée en 2003, qui a reçu le prix de la meilleure actrice en 1934 (gloire du matin), 1968 (Devinez qui vient dîner), 1969 (Le Lion en hiver) et 1982 (Sur l’étang d’or).

+ Le record de Frances McDormand

Il y a une autre actrice qui devrait être considérée comme égale pour le travail qu’elle a fait dans Hollywood durant toutes ces années. Dans ce cas, on se réfère à un artiste plus contemporain : Frances McDormand. L’interprète de 65 ans a un dossier parfait dans ses apparitions dans toutes les tranches de Les Oscars de l’histoire, avec une efficacité de 100% sur trois nominations reçues, dont il a conservé les trois statuettes. Pourquoi des films ? Fargo (mille neuf cent quatre vingt seize), Trois publicités pour un crime (1997) et nomandland (2020).

+Comment oublier Meryl Streep

Enfin, on ne peut pas laisser de côté une des reines de Hollywoodl’actrice qui fait s’arrêter le monde à chaque fois qu’un film commence et qui est capable de faire tomber amoureux tout le public d’un seul regard (sans parler de nous briser le cœur comme dans Les ponts de Madison). On parle de Meryl Streeple chiffre de productions telles que Kramer contre. Kramer Oui Le diable s’habille en Pradaqui partage le record de deux prix remportés avec des personnalités telles que Champ de Sally Soit Jodie Fostermais qu’elle est l’interprète la plus nominée de l’histoire du cinéma (entre hommes et femmes) avec 17 distinctions de L’Académie.

