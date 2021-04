C’est la journée nationale des super-héros et les fans de bandes dessinées nomment leurs favoris

Les fans de bandes dessinées célèbrent leurs super-héros préférés lors de la Journée nationale des super-héros. Que ce soit quelqu’un du côté de DC ou l’un des super-héros de Marvel, chacun a ses propres favoris personnels. C’est l’occasion idéale de reconnaître ces personnages emblématiques, et des milliers de fans de Marvel et de DC parlent de certains des super-héros les plus populaires sur Twitter.

« C’est #NationalSuperheroDay, alors je vous présente mon préféré », a tweeté un fan, y compris plusieurs images de Robert Downey Jr. dans le rôle de Tony Stark, alias Iron Man. Un fan de Man of Steel a déclaré: « Joyeux #NationalSuperheroDay! Il est le premier, le meilleur et sera toujours mon inspiration quoi qu’il arrive. Si vous me connaissez, vous savez à quel point Superman compte pour moi. »

C’est #NationalSuperheroDay aujourd’hui, alors je vous présente mon préféré ❤️ pic.twitter.com/EzXvLZIeC2 – ✨ Ju * Dragon de fer 🐉 * Stark✨ (@SalleoKoncept) 28 avril 2021

Heureux #NationalSuperheroDay! Il est le premier, le meilleur et sera toujours mon inspiration quoi qu’il arrive. Si vous me connaissez, vous savez à quel point Superman compte pour moi. pic.twitter.com/WzeE3XvHkm – Ethan (@ShatteredMutant) 28 avril 2021

Un autre utilisateur de Twitter avec un nom d’affichage lisant Strongest Avenger a tweeté: « Joyeux #NationalSuperheroDay à Captain Marvel et Captain Marvel uniquement. » Célébrant l’occasion en portant un super-héros aux pieds, un autre fan a posté: « Bascule mes chaussettes #Batman pour #NationalSuperheroDay. Quel super-héros bercez-vous? »

Heureux #NationalSuperheroDay à Captain Marvel et Captain Marvel uniquement 💫💫💫👊🏻 pic.twitter.com/zqJQmLIUww – ︽✵︽ Vengeur le plus fort ︽✵︽ (@Twinkle_Fists) 28 avril 2021

«Joyeux #NationalSuperheroDay au plus grand super-héros. Chadwick Boseman, pour toujours», lit-on dans un autre tweet, accompagné de photos de l’acteur décédé visitant un jeune Panthère noire fans à l’hôpital.

Heureux #NationalSuperheroDay au plus grand super-héros 👑 🐐 Chadwick Boseman, pour toujours 💜♾ pic.twitter.com/oaKBfHXe4W – Mychal (@ mychal3ts) 28 avril 2021

«C’est #NationalSuperHeroDay», dit quelqu’un d’autre. « J’avais un maillot de bain Wonder Woman que je portais toute la journée et toute la nuit au point que ma mère a dû le couper en morceaux parce qu’il avait été porté et était transparent. Elle était mon inspiration et mon idole. »

C’est #NationalSuperHeroDay. J’avais un maillot de bain Wonder Woman que je portais toute la journée et toute la nuit au point que ma mère a dû le couper en morceaux car il avait été porté et était transparent. Elle était mon inspiration et mon idole. pic.twitter.com/ZdQrraPRZd – Mi Amore (@AnnaNimiteeAZ) 28 avril 2021

Un tweet dit: « Aujourd’hui #NationalSuperheroDay – quel que soit votre favori, assurez-vous de laisser votre fandom montrer aujourd’hui! Je sais que je ne serais probablement pas en vie aujourd’hui sans #GreenLantern Hal Jordan. »

Aujourd’hui #NationalSuperheroDay – quel que soit votre favori, assurez-vous de laisser votre fandom montrer aujourd’hui! Je sais que je ne serais probablement pas en vie aujourd’hui sans #La lanterne Verte Hal Jordan. pic.twitter.com/DGT6JeiQAd – Le blog d’Oa (@blogofoa) 28 avril 2021

Et un fan de Ryan Reynolds a tweeté: « #NationalSuperheroDay eh bien Deadpool n’est pas un super-héros mais @VancityReynolds l’est! Merci Ryan pour tout ce que vous faites. Merci de me rendre heureux et de rire quand je suis triste avec vos films et interviews hilarants. un vrai super-héros. «

#NationalSuperheroDay Eh bien Deadpool n’est pas un super-héros mais @VancityReynolds est! Merci Ryan pour tout ce que vous faites. Merci de m’avoir rendu heureux et de rire quand je suis triste avec tes films et interviews hilarants tu es un vrai super-héros❤️ pic.twitter.com/56nusW0Qcu – Fan de Ryan Reynolds❤️ (@ilyryanreynolds) 28 avril 2021

Marvel Studios célèbre avec une promo pour Black Widow, leur prochain film de super-héros qui doit arriver cet été. Mettant en vedette Scarlett Johansson reprenant son rôle du MCU, le film sortira en salles et sur Disney + avec Premiere Access le 9 juillet. Veuve noire marquera également officiellement le début des films de la phase quatre sur grand écran.

« C’est #NationalSuperHeroDay et Natasha Romanoff sera toujours notre héros », a déclaré le studio.

C’est #NationalSuperHeroDay et Natasha Romanoff sera toujours notre héros ❤️ Vivez l’événement cinématographique, Marvel Studios ‘ #Veuve noire dans les théâtres et sur @DisneyPlus avec Premiere Access le 9 juillet. Frais supplémentaires requis. pic.twitter.com/z0rH2Pjrnd – Studios Marvel (@MarvelStudios) 28 avril 2021

De leur côté, DC a également annoncé la date de DC FanDome cette année. Dans un tweet posté par la société, il a été révélé que « l’événement mondial épique » reviendrait le 16 octobre 2021. L’événement de l’année dernière a apporté des tonnes de grandes nouvelles liées à DC, il vaudra donc certainement la peine de vérifier les festivités. encore cet automne.

L’événement mondial épique est de retour!

Retourner à #DCFanDome 10.16.21 pic.twitter.com/ZifZGCPOig – DC (@DCComics) 28 avril 2021

Pendant ce temps, pour beaucoup d’autres, reconnaître la Journée nationale des super-héros consiste à rendre hommage à certains des super-héros de la vie réelle qui font de leur mieux pour aider les autres chaque jour. Qu’il s’agisse de personnages issus de la tradition de la bande dessinée ou de quelqu’un que vous connaissez dans la vraie vie, c’est une bonne journée pour rendre hommage à celui qui vous laisse inspiré. Vous pouvez trouver une grande variété de réponses différentes de personnes nommant leurs super-héros préférés sous le hashtag #NationalSuperheroDay sur Twitter.

John Lennon comme Superman, 1965. #NationalSuperheroDaypic.twitter.com/sg97qOtawR – Photos Rock N Roll (@RockNRollPics) 28 avril 2021

Il est le feu, il est la glace

Il est méchant, il est sérieux

Il aime, il aime

discipline de la liberté

Mais ils sont toujours prêts à sauver le monde!

Heureux #NationalSuperheroDay à deux meilleurs super-héros interprétés par Chris Evans – Johnny Storm et Captain America! 💙 pic.twitter.com/SBks0idXWk – «Fabuleux!» (@MsAartByHeart) 28 avril 2021

Heureux #NationalSuperheroDay à quelques-uns de nos sympathiques quartiers préférés de Spider-Man! pic.twitter.com/iznyYv6XyV – Spider-Man: No Way Home News (@spideysnews) 28 avril 2021

«Le monde a toujours besoin de héros, qu’ils soient ou non des super-héros.» -Stan Lee 👏 Stan voulait que quiconque s’imagine sous le masque d’un héros. À l’honneur #NationalSuperheroDay, parlez-nous d’un super-héros dans votre vie et nous retweeterons quelques super histoires. #StanLeepic.twitter.com/uTgDvza22k – Stan Lee (@TheRealStanLee) 28 avril 2021