C’est la fortune totale de Taylor Swift

Taylor Swift est l’une des chanteuses qui fait fureur aujourd’hui et qui l’a amenée à récolter des millions ces dernières années. A combien est estimée votre fortune ?

© GettyC’est la fortune totale de Taylor Swift.

Taylor Swift Il a près de deux décennies d’expérience et s’est imposé comme l’un des artistes les plus importants au monde. Étant l’une des auteures-compositrices-interprètes les plus populaires aujourd’hui, avec plus de 220 millions de followers sur Instagram, ses fans sont attentifs à chacune des actualités la concernant. Maintenant, on sait quelle est la fortune estimée qu’il a pour sa carrière et le nombre est surprenant.

Dans ses premières années, il a signé un contrat avec Disques de grosses machines et a sorti son premier single, ainsi que son premier album studio qui a atteint le numéro 5 du Billboard 200 aux États-Unis et le numéro un du palmarès de la musique country. C’est ainsi que sa carrière ne prend son essor qu’avec ses sorties suivantes, qui se traduisent par de multiples récompenses, dont dix Grammys et des tournées mondiales.

En plus de réussir dans le domaine musical, il a également eu diverses participations au cinéma et à la télévision, étant en charge de programmes tels que Saturday Night Live Oui Date limiteNBCen plus de jouer des personnages fictifs dans Saint-Valentin, CSI : Enquête sur les scènes de crime Oui Hannah Montana. Bien que sa vie personnelle ait également été commentée, la réalité est qu’il a su éviter toutes sortes de griefs à cet égard et s’est concentré sur sa musique.

+Quelle est la fortune de Taylor Swift ?

Les chiffres officiels indiquent qu’entre 2016 et 2017, il a gagné environ 50 millions de dollars, mais entre les ventes d’albums, les tournées, la marchandise et la publicité, il a réussi à obtenir plus de 260 millions de dollars en un an seulement, comme cela s’est produit entre juin 2018 et juin 2019. avec leurs shows pour l’album « Reputation ». En plus de ces problèmes, il a été le visage de plusieurs sociétés associées telles que AT&T, CoverGirl, Verizon Wireless, Diet Coke, Keds, AirAsia, Qantas, Sony Electronics et Target.

Selon le dernier rapport Forbes, publié en juin de cette année, La valeur nette de Taylor Swift est de 570 millions de dollarsaugmentant de 20 millions de dollars de plus par rapport à ce qui a été obtenu en 2021. On s’attend à ce que le succès se poursuive avec « Minuit »le prochain album à paraître en octobre et une pochette révélée a récemment été réalisée via une vidéo publiée sur TikTok et le reste de ses réseaux.

