C’est la fortune que l’acteur Ben Affleck accumule

Ben Affleck, acteur, réalisateur et scénariste, en plus d’être reconnu pour avoir joué ‘Batman’ dans les films et productions de DC Comics Extended Universe tels que ‘Suicide Squad’, est revenu sur ‘la scène’ pour ses récentes apparitions à côté du la célèbre chanteuse et actrice Jennifer Lopez.

Même l’interprète de « On the floor » confirmerait une histoire d’amour avec Affleck en publiant des photos sur son compte Instagram officiel avec l’acteur lors de la célébration de son 52e anniversaire le 24 juillet.

López et Aflleck ont ​​déjà eu une histoire d’amour dans le passé, car ils se sont fiancés en 2002 et leur mariage a été annulé quelques jours seulement avant la cérémonie. Les médias et la « presse rose » ont commencé à appeler le couple « Bennifer », un terme populaire qui a de nouveau fait la une des journaux pour une éventuelle réconciliation après 17 ans.

Après les vacances luxueuses qu’ils ont passées ensemble en Europe, il y a déjà des spéculations sur leur déménagement dans un manoir exorbitant garanti à 65 millions de dollars. Mais quel est l’héritage de l’acteur de ‘Batman’ ?

En plus d’être propriétaire et fondateur de la société de production Pearl Street Films, avec laquelle il a produit des films comme ‘Manchester by the Sea’ (2016), son travail d’acteur lui a permis d’accumuler une fortune considérable.

Depuis sa création, les différentes interprétations à Hollywood lui ont laissé des millions dans ses poches, à tel point qu’il a même réussi à gagner environ 15 millions de dollars avec le personnage qu’il a développé dans le film ‘Paycheck’ (2003), selon Celebrity NetWorth, un portail web dédié à l’estimation des actifs totaux et des activités financières des célébrités.

Pour son rôle dans « Reindeer Games », Ben a gagné 6 millions de dollars, 10 millions de dollars pour « Changing Lanes » et « The Sum of All Fears », et pour la pièce « Gigli » 12,5 millions de dollars supplémentaires. Ces dernières années, on se souvient de lui pour son interprétation de « Batman », mais ce salaire n’a pas été divulgué. Pourtant, selon le magazine ‘Forbes’, il était un « bon salaire » pour Dawn of Justice, ce qui lui a valu de gagner 35 millions de dollars en 2014.

Ajoutant quelques zéros de plus à leurs comptes bancaires, Ben et son ex-femme, l’actrice Jennifer Garner, ont vendu une propriété pour 32 millions de dollars en 2019. Ainsi, même en période de pandémie alors que l’industrie cinématographique était l’une des plus touchées au monde. , le salaire de Ben était classé 37e sur la liste des gains des célébrités, selon Forbes.

Au total, selon le portail Celebrity Net Worth, la valeur nette de l’acteur américain de 48 ans serait d’environ 150 millions de dollars, car il doit payer une grosse somme d’impôts et autres dépenses.