C’est la fortune de Penn Badgley de You

Penn badge est devenu populaire grâce à sa participation à la célèbre bande jeunesse Une fille bavarde, où il a donné vie à Daniel Humphrey, un jeune homme qui s’est mêlé à la caste la plus riche de New York pour vivre des romances et toutes sortes d’histoires avec ces personnages. Depuis, la carrière de l’acteur a fait un bond phénoménal grâce à un autre rôle principal que l’on peut déjà souligner comme emblématique : Joe Goldberg, le tueur de la série. Tu de Netflix.

La carrière de l’interprète est riche avec des participations à des séries telles que Will et Grace, Daddio, les frères de Garcia et ce que j’aime chez toi. Son premier rôle important fut dans Les jeunes et les agités comme Phillip Chancellor de 2000 à 2001. Tous ces emplois sont le préambule des rôles principaux qui ont fait une différence financière significative dans la vie de Penn.

La fortune de Penn Badgley

Une grande partie de l’argent qu’il a fait Penn badge dans sa vie vient de sa participation à plus de 40 émissions et films parmi lesquels John Tucker doit mourir, The Fluffer, débattre de Robert Lee, Drive-Thru, The Nightmare Room, The Twilight Zone et Forever Strong. Les premiers rôles principaux dans la vie professionnelle de l’acteur étaient dans Do-Over, la montagne et les journaux de Bedford, des emplois qui signifiaient de bons salaires.

La vérité est que les moments forts de la carrière de Penn badge ils sont Une fille bavarde et la série inquiétante Tu, qui a présenté le tueur en série Joe Goldberg, un personnage qui développe des obsessions toxiques avec différentes femmes et n’hésite pas à assassiner qui que ce soit pour réaliser ce que ses souhaits indiquent.

Quel est donc l’héritage du jeune acteur ? Au cours de sa longue vie professionnelle, il a réalisé une fortune d’entre 8 et 10 millions de dollars. Bravo Penne ! Il est encore loin de l’argent gagné par son partenaire Une fille bavarde, Blake Lively, qui a une valeur nette de 60 millions de dollars. Cependant, le succès de Tu qui en est actuellement à sa troisième saison, aidera sûrement l’acteur à escompter la différence avec son ancien partenaire.

