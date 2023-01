C’est la fonction que le OnePlus 11 va perdre sur nos marchés

Bien qu’en Chine, ils aient une charge rapide SuperVOOC jusqu’à 100 W, il semble que les versions internationales du OnePlus 11 réduiront leur puissance à 80 watts.

Le nouveau OnePlus 11 est déjà officiel en Chine, mais il sera présenté mondialement le 7 février.

Depuis le 4 janvier dernier, nous connaissons déjà le OnePlus 11 avec tous ses avantages, même si la vérité est que sur les marchés internationaux, nous ne le verrons officiellement que le 7 février prochainquand il sera présenté dans un événement mondial avec toute la loi.

Bien sûr, bien qu’aucun changement significatif n’ait été prévu en termes de matériel, il semble que OnePlus va nous donner une surprise négative dans quelques semaines, car le nouveau OnePlus 11 n’aura pas de charge rapide SuperVOOC jusqu’à 100 watts sur nos marchés.

Nouveau OnePlus 11 : plus de puissance, appareil photo Hasselblad et design renouvelé dans le nouveau fleuron chinois

Comme nous l’a dit le leaker populaire @_snoopytech_ sur son compte Twitter, on ne connait pas les raisons mais le OnePlus 11 dans ses modèles internationaux réduira la puissance de sa charge SuperVOOC à 80 wattsce qui au final réduira la vitesse de charge de l’appareil d’environ 20 %.

C’est quelque chose qui C’était déjà arrivé l’année dernière avec le OnePlus 10 Proque si en Chine il avait 80 W de charge rapide, dans les modèles mondiaux, cette puissance est c’était seulement 65 W.

Pour le reste, aucun nouveau changement n’est prévu et le reste de la plate-forme matérielle restera inchangéHeureusement, avec son écran AMOLED de 6,7 pouces, résolution QHD + et 120 hertz en plus du Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 et son sceau hasselblad pour la photographie comme grandes incitations et protagonistes principaux.

voici le liste complète des spécifications dans un tableau récapitulatif :

OnePlus 11 Les caractéristiques Dimensions 163,1 x 74,1 x 8,53 mm

205 grammes Écran 6,7 pouces AMOLED E4 LTPO 3.0

Résolution Quad HD+ (3216 x 1440 pixels)

Taux de rafraîchissement variable 1-120 Hz

Luminosité jusqu’à 1300 nits

Verre Gorilla Glass 7 Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

GPU Adreno 740 RAM 12/16 Go LPDDR5X Système opératif ColorOS 13 basé sur Android 13 Stockage 256/512 Go UFS 4.0 appareils photo arrière:

Sony IMX890 50 Mpx principal, f/1.8, FOV 84º, OIS, PDAF, objectif 6P

Sony IMX581 48 Mpx ultra grand angle, f/2.2, FOV 115º, mode macro

Téléobjectif Sony IMX709 32 Mpx avec zoom optique 2x, f/2.0, OIS, autofocus

Frontale :

16 Mpx, f/2.4, champ de vision 84º La batterie 5000mAh

Charge rapide SuperVOOC 80W Autres Lecteur d’empreintes digitales à l’écran

USB 2.0 Type-C

double haut-parleur stéréo

Dolby Atmos

audio spatialisé

Moteur de vibration bionique

Double nano SIM connectivité 5G

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.3

nfc

