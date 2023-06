C’est la FIN EXPLIQUÉE de Culpa mía, le film qui triomphe sur Prime Video

Première vidéo

Nous vous disons le résultat de Ma faute, donc avant de lire, sachez qu’il y aura d’importants SPOILERS.



© @primevideomx.La relation que vivent Noah et Nick aura une issue qui les marquera.

aujourd’hui nous vous avons la FIN EXPLIQUÉE de ma faute, le film qui est venu à Prime Video pour être l’un des plus visionnés sur la plateforme et cela nous raconte l’histoire de Noah, une jeune femme qui emménage dans le manoir de William Lesiter, le riche mari de sa mère Rafaella, et là, elle rencontre Nick, son fils qui cache de profonds secrets derrière son image de perfection.

Ma faute: c’est sa FIN EXPLIQUÉE (SPOILERS)

A la fin de Ma faute on voit comment Noé découvre qu’elle a été kidnappée par Ronnie sur ordre de son père Jonas qui appelle Rafaella pour exiger une grosse somme d’argent de son mari William en échange de la rendre saine et sauve, et en guise de vengeance puisque le témoignage de sa fille l’a envoyé en prison pour mauvais traitements. cependant pseudo (Gabriel Guevara) parvient à la sauver et Jonas meurt dans le processus.

Grâce à cela, Nick et Noah parviennent à être ensemble, cependant, ce n’est pas du tout du goût de leurs parents, qui feront tout ce qui est en leur pouvoir pour les séparer, ce qui conduit au développement de la deuxième partie, qui serait appelé Ta faute.

Ma conclusion de faute

Bien que tout semble se terminer en faveur des protagonistes, force est de constater que l’amour qui est en train de naître entre eux n’est pas du tout bien vu par leurs parents.qui espèrent que ces jeunes développeront une relation fraternelle frère et sœur.

Cependant, en raison du rapprochement qu’ils ont eu dans l’intrigue, ce qui se développe entre eux, c’est l’amour, et parce que leurs parents veulent sauver les apparences, C’est un fait qu’ils vont essayer de briser cette parade nuptiale qui vient de naître.

