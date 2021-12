C’est la fausse scène de And Just Like That que seuls les fans de Sex and City ont remarqué

S’il s’agit de séries emblématiques, Le sexe et la ville Peut enseigner. Créé en 1998, la production de Hbo Il s’agit d’une adaptation du livre éponyme de Candace Bushnell. Mais après six saisons et près de 100 épisodes, il a réussi à faire comprendre qu’il était bien plus que cela. Il l’a non seulement démontré avec 54 nominations aux Emmy Awards et 24 nominations aux Golden Globes, mais il l’a aussi fait en gagnant l’affection de ses fidèles fans.

De cette façon, la production mettant en vedette Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Kristin Davis (Charlotte York), Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) et Kim Cattrall (Samantha Jones) c’est finalement devenu une franchise. Ainsi sont venus deux films, une préquelle et une suite qui vient de faire sa première sur HBO Max sous le titre Et juste comme ça. L’émission qui aborde les questions féminines cette fois n’a pas eu la présence de la dernière des actrices.

L’intrigue présente une nouvelle fois ces trois femmes déjà connues des téléspectateurs mais, cette fois, traversant un moment très différent de leur vie : elles ont déjà plus de 50 ans et bien qu’elles restent à New York, elles ont une nouvelle situation personnelle. mettez votre routine en mouvement constant. Les deux premiers épisodes ont été émouvants et très divertissants. Mais une curiosité ne pouvait être détectée que par les vrais fans.

C’est une fausse scène ! Si vous avez déjà vu tout ce que la série a publié jusqu’à présent, vous saurez que la mort de Monsieur Big (Chris Noth) c’est un fait. Et le réalisateur Michael Patrick King Il a révélé à Deadline sa stratégie parfaite pour empêcher la fuite de ce détail de l’intrigue. C’est que pendant le tournage, des dizaines de paparazzis se trouvaient autour du plateau pour prendre des photos. Et voir tous les acteurs vêtus de noir montrerait que c’était un funéraire.

Pour étouffer les rumeurs, il a admis : «J’ai écrit une fausse scène, pour que lui et Sarah Jessica Parker mettent des costumes. Chris Noth m’a dit : ‘Veux-tu vraiment que je me maquille, que je descende et que je filmee une scène fictive lors de l’enregistrement de mes funérailles? ‘”. Le réalisateur a conclu : «J’ai dit « oui », parce que je voulais vraiment que le public soit le plus choqué possible avant nous. Et c’était l’un des harengs rouges que nous avons jetés dans le mélange”.

