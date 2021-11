C’est la durée exacte qu’aura Spider-Man: No Way Home

Le compte à rebours avant la première de Spider-Man : Pas de chemin à la maison est sur le point de s’épuiser : ce 17 décembre le troisième film de la Homme araignée avec Tom Holland en tant que protagoniste, il sera présenté en première dans tous les théâtres. La prévente des billets a généré une fureur universelle très similaire à ce qui s’est passé avec le lancement de Avengers : Fin de partie, également de Les studios Marvel. Ce ne sera plus qu’une question de jours avant que les salles ne soient remplies de fans de Peter Parker.

L’un des facteurs qui a généré ce phénomène est la théorie principale de ce qui se passera dans ce film. C’est qu’on soupçonne que le thème de la Spider-verse et que différentes versions de Peter Parker seront vues. Bien sûr, il y aura Holland, qui donne vie au personnage de Captain America : guerre civile. Cependant, on estime que leurs prédécesseurs seront également là, Tobey Maguire et Andrew Garfield, donnant une nouvelle tournure à l’histoire.

Voir les trois versions de Spider-Man est l’une des grandes illusions des fans de la franchise de super-héros. Mais si cela n’arrive pas, l’histoire sera tout de même plus qu’efficace : pour la première fois, le charismatique Peter sera démasqué et ne pourra pas séparer les risques de sa vie de héros de sa vie normale. Quand tu demandes de l’aide Docteur étrange pour lui de lancer un sort, tout peut devenir encore plus compliqué et devenir plus dangereux.

En ce sens, le long métrage complétera son casting avec des performances prestigieuses : Zendaya ce sera MJ, Benedict Cumberbatch sera Docteur Strange, Marisa tomei ce sera en mai et Jacob Bataillon Ce sera Ned Leeds. Mais ce n’est pas tout, car les méchants que l’on a déjà vu dans les précédents films de Spider-Man reviendront. Willem Dafoe reviendra comme le Bouffon Vert, Alfred Molina jouera le docteur Octopus et Jamie Foxx donnera vie à Electro.

+ Quelle est la durée de Spider-Man : No Way Home ?

Ce sera sans doute le film le plus long depuis que Tom Holland a pris les commandes du personnage. Tandis que Spider-Man : Retrouvailles a duré 2 heures et 13 minutes et Spider-Man : loin de chez soi a duré 2 heures et 10 minutes, cette fois la première aura une durée exacte de 2 heures et demie, c’est-à-dire, 150 minutes au total.

