C’est la date du prochain gameplay de Super Smash Bros. avec Sephiroth

« Super Smash Bros. Ultimate » est à la mode depuis le personnage suivant DLC être Sephiroth des jeux de « Final Fantasy », et maintenant que nous avons vu son arrivée cinématographique dans le jeu, il ne faudra pas longtemps avant de voir la partie la plus importante: son mouvements, plan de match et apparence final.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Quand M. Mine de Galar et M. Rime arriveront-ils dans Pokémon Go?

Nintendo a fixé la date du 17 décembre, où il révélera le gameplay de Sephiroth lors d’une performance live du réalisateur de « Super Smash Bros. Ultimate », Masahiro Sakurai, qui montrera le nouveau combattant comme il l’a fait avec les ajouts passés à la liste.

Le prochain événement de « Super Smash Bros. Ultimate » comme mentionné précédemment, aura lieu le 17 décembre à 17 h HE., m’a dit Nintendo. Historiquement, Sakurai a parlé des personnages de DLC et leur importance dans le jeu dont ils sont issus, ainsi que la façon dont ils sont arrivés à « Smash Bros. Ultimate », à expliquer d’une manière ou d’une autre le processus d’adaptation à n’importe quel personnage en discussion pour le jeu.

Les déguisement, la Musique, il étape et Autres caractéristiques de Mii ne sont que quelques-unes des choses dont nous avons vu discuter lors de ces événements aux côtés des personnages principaux.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Rencontrez le Titan fondateur, le personnage le plus puissant de « Attack On Titan »

La révélation initiale de Sephiroth a eu lieu pendant « The Game Awards 2020 », où le spectacle a commencé avec ladite bande-annonce, où Conflit de nuages Il a été vu face à d’autres personnages de Nintendo lorsque SOLDAT légendaire.

C’est un miracle Quoi Mario Soyez là Survécu avant les attaques d’un personnage aussi imposant …