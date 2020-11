C’est la date de sortie de la première saison de Call of Duty: Warzone et Black Ops Cold War

Nous sommes à quelques jours du lancement de Call of Duty: Guerre froide Black Ops, le nouvel opus de la franchise de Activision. Cependant, le système de saison que le travail aura ne sera pas disponible à partir du jour du lancement, mais sera demandé jusqu’en décembre, laissant le temps pour l’intégration avec Warzone. Découvrez ci-dessous quelle est la date de sortie de la saison 1 et l’intégration entre Warzone Oui Guerre froide des opérations noires.

Quand arrivera la première saison et l’intégration de Call of Duty: Warzone et Black Ops Cold War?

Il devrait être le 10 décembre, mais la date est susceptible de changer.

Activision a confirmé que les intentions des responsables passent par lance la première saison conjointe de Warzone et de Black Ops Cold War le 10 décembre. Cela implique qu’à ce jour, le jeu gratuit devrait déjà avoir reçu le support pour toutes les armes, équipements et actualités à importer de Guerre froide des opérations noires.

La situation exceptionnelle dans le monde signifie que, si avant les dates étaient susceptibles de changer, elles le sont maintenant beaucoup plus. Pour cette raison même, Activision ne peut pas encore confirmer que ce sera le 10 décembre lorsque la saison 1 de Warzone près de Guerre froide des opérations noires, bien cette date pourrait être retardée pour les prochaines semaines.

Cette intégration, en plus, semble qu’elle apportera avec elle des nouveautés importantes telles qu’une nouveau mode de jeu dont, pour l’instant, on ne sait presque rien. Nous serons attentifs à apporter toute nouvelle qui se présenterait à cet égard et nous vous rappelons que Call of Duty: Guerre froide Black Ops Il arrivera le 13 novembre sur toutes les plateformes actuelles et de prochaine génération.

