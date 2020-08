C’est la connexion de l’intrigue entre The New Mutants, X-Men et Deadpool

Les nouveaux mutants le film est-il lié à X Men putain, car il y a plusieurs fois 20th Century Fox, et par la suite Disney, a dû modifier sa date de sortie (la dernière fois à cause du coronavirus). Enfin, et si tout se passe comme prévu, La prochaine production de la marque créée sous le genre de la terreur arrivera le 28 août et qui nous présente tout un groupe de nouveaux personnages sous le L’adresse de Josh Boone, mais un doute subsiste: Quelle est la relation entre The New Mutants et le reste des films X-Men?

Un nouveau synopsis prolongé du film publié il y a quelques heures, et que nous vous présentons à la fin de l’actualité, explique que Magik, le personnage qu’il joue Anya Taylor-Joy, n’est autre que la sœur de Colosse, que nous avons vu en X-Men 2, X-Men 3: La décision finale et X-Men: Days of the Future Past, mais aussi dans les deux tranches de Dead Pool. Par conséquent, il s’agit d’une nouvelle connexion de The New Mutants avec le reste de la saga, même si cela n’aura pas d’importance si Disney redémarrez la franchise lorsque vous l’ajoutez au Univers cinématographique Marvel.

Synopsis étendu des nouveaux mutants

“Dans ce prochain épisode terrifiant et bourré d’action basé sur la célèbre série de bandes dessinées de merveilleCinq jeunes dotés de pouvoirs spéciaux sont transférés dans une institution secrète pour y subir des traitements qui les guériront des dangers de leurs capacités. Ils sont Danielle Moonstar (Mirake), qui crée des illusions sur les peurs des autres; Rahne Sinclair, qui se transforme en loup-garou Wolfsbane; Sam Guthrie, que, comme Boulet de canon, il vole à grande vitesse grâce à un champ de force qui le protège; Roberto Da Costa (taches solaires), qui absorbe et utilise la lumière du soleil à son avantage; et Illyana Rasputin (Magik). Cette dernière est la petite soeur de ColosseIl peut se cacher dans une armure quand il le souhaite et porter une épée construite par une âme qui amplifie ses pouvoirs.

Invité à l’institution par le médecin Cecilia Reyes Pour apprendre de première main leurs histoires sur la façon dont ils ont découvert les pouvoirs, les cinq «patients» commencent à comprendre qu’ils sont des mutants, des parias et des craintes depuis des décennies. En revivant leurs histoires d’origine, leurs souvenirs deviennent réalité. Bientôt, ils se demandent ce qui est réel et ce qui ne l’est pas, et ils découvriront que l’institution n’est pas ce qu’elle semble. Pourquoi sont-ils détenus? Qui veut les détruire? “

