C’est la coiffure que Shiloh Jolie-Pitt a utilisée qu’elle a copiée de son père et a provoqué une révolution

CÉLÉBRITÉS

La fille des stars de Holywood était au centre de l’attention sur le tapis rouge.

© Getty ImagesLos Angeles Première de MSNBC Films

Shiloh Jolie Pitt, fille d’Angelina Jolie et de Brad Pitt, a généré des mouvements sur les réseaux sociaux pour la coiffure qu’elle utilisait car son père a décidé de l’utiliser pour fréquenter les tapis rouges. Après avoir comparu dans la présentation de ‘Les éternels’, un film qui fera partie de sa mère, Shiloh n’a pas cessé d’attirer l’attention.

Ce n’est pas la première fois qu’elle parle de son look de tapis Shiloh ou de sa coiffure. Cette fois, il a utilisé un look plus normal, moins voyant avec un jean et des chaussures de sport. Cependant, ce qui a retenu l’attention, c’est sa coiffure.

Shiloh il portait un chignon (cheveux attachés au bas de la tête), une coiffure qu’il portait à d’autres occasions telles que des sorties décontractées en famille. Mais son père, Brad Pitt, a décidé de copier le style de sa fille.

C’était dans le cas des Oscars 2021 où il portait un smoking noir avec un chignon homme qu’il avait déjà sélectionné il y a des années. Il convient de noter que la coiffure était réservée aux femmes, mais qu’en 2015, les hommes ont commencé à l’utiliser.

brat pitt Il fait partie des hommes qui peuvent utiliser cette coiffure et cela lui va très bien. Il n’est pas surprenant que chaque look qu’elle utilise soit superbe.

Demande désespérée

Le magazine américain OK ! Il avait des informations d’une source intime à la famille Jolie Pitt sur la façon dont la jeune fille de 15 ans traverse la bataille juridique entre ses parents, qui est toujours en cours. Comme publié, l’adolescente est « désespérée » dans son désir de revenir et d’être avec son père.

La source a également assuré : « Brad a essayé si fort de réparer les choses, mais Maddox et même Pax le blâment pour les retombées familiales et refusent de le voir. ».

« Il n’y a que Shiloh qui défend son père. Elle veut vraiment que tout le monde passe Noël ensemble, et elle a du mal à accepter que cela n’arrive pas », a déclaré le contact.

Enfin, la source a révélé que « Brad espère qu’un jour lui et Angelina trouveront un moyen de se pardonner et d’avancer, pour le bien des enfants, au moins. Il déteste toute cette mauvaise situation. »

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂