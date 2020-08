C’est la BMW 3.0 CS modifiée d’Ironman, désolé, de l’acteur Robert Downey Jr.

Nous sommes plus habitués à voir Ironman (Iron Home) ou Tony Stark au volant de modèles Audi, mais son alter ego dans le monde réel Robert Downey Jr., a fixé son attention sur cette belle BMW 3.0 CS (E9) 1974.

Comme vous pouvez le voir, il n’est pas dans son état d’origine, ayant été modifié par SpeedKore Performance. C’est une première pour l’entreprise, puisqu’il s’agit de sa première voiture non américaine modifiée.

Cependant, ce n’est pas la première voiture qu’ils ont modifiée pour Robert Downey Jr. Ce sont aussi eux qui ont travaillé sur sa Ford Mustang Boss 302 1970, et étaient également responsables de la Chevrolet Camaro 1970 que l’acteur a offerte à son collègue Chris Evans… Oui, celui-là, Captain America.

Pour le style …

S’il y a une chose pour laquelle SpeedKore est connu, ce sont des spécialistes de la fibre de carbone, cependant, la BMW 3.0 CS de RDJ conserve le corps en acier du modèle d’origine, qui a été restauré par l’entreprise.

Cependant, la fibre de carbone est toujours présente. On peut le voir sur le tablier avant personnalisé, les jupes latérales et le pare-chocs arrière. Des ajouts qui génèrent un contraste chromatique intéressant avec la carrosserie orange.

À l’extérieur, on voit également les nouvelles jantes forgées en trois pièces HRE en gris bronze. Derrière eux se trouve un ensemble d’amortisseurs Bilstein et un système de freinage Brembo amélioré avec des étriers à six pistons à l’avant et quatre à l’arrière.

En sautant, mettez en évidence la texture en imitation bois dans un ton gris que l’on voit sur le tableau de bord, sur le volant Nardi et aussi sur les portes – une texture qui a également été reproduite sur la frise extérieure qui délimite la ligne de taille, ainsi que sur le divulgacher arrière – et aussi pour les revêtements en cuir couleur café.

Les changements intérieurs ont été assez importants. Rien, ou presque rien, sur le tableau de bord et le tableau de bord n’est resté le même que la BMW 3.0 CS d’origine. Les instruments proviennent de Classic Instruments, tandis que quelque part sur le tableau de bord se trouve, heureusement, un… écran tactile pour le système d’infodivertissement.

Les sièges arrière ont également été supprimés pour donner plus d’espace pour les bagages. La décision est perceptible, car une coque thermique Yeti, recouverte de cuir, a été intégrée dans le coffre.

Ce n’est pas que pour le style …

La BMW 3.0 CS 1974 de Robert Downey Jr. n’a pas seulement changé son apparence. Le S38, le même bloc six cylindres en ligne de 3,6 litres de la BMW M5 E34, respire désormais sous le capot. Autrement dit, ils font 315 ch de puissance, bien plus que les 180 ch que le bloc de 3,0 l avec carburateur du modèle d’origine.

Avec autant de «puissance de feu» supplémentaire, il est surprenant qu’ils aient choisi une transmission automatique à quatre vitesses ZF comme transmission plutôt que la transmission manuelle de la M5 – se heurte un peu, n’est-ce pas?

