C’est ici : la première voiture électrique de Xiaomi a une date de présentation

Selon les médias chinois, Xiaomi a déjà son premier prototype de voiture électrique prêt avec HVST Automobile Design, et ils prévoient de nous le montrer… en août prochain !

Xiaomi prévoit de concurrencer Tesla lui-même dans moins de 10 ans, et c’est en fait pour une entreprise qui repart de zéro dans cette voiture électrique Cela nécessite beaucoup de ressources, dont beaucoup d’argent et d’ingéniosité, une équipe d’experts bien qualifiés que Lei Jun gère directement, et pourquoi ne pas le dire aussi ? une bonne dose de engouement médiatique qu’à Haidian ils portent déjà toujours.

Quoi qu’il en soit, depuis des mois, nous n’avons pas fait beaucoup de progrès avec cette nouvelle voiture électrique qui devrait être un SUV ou une berline à un prix compétitif, bien que selon divers médias locaux, la prochaine étape devrait être très proche et ce sera très importante, car Xiaomi va présenter le premier de ses prototypes de véhicules électriques en quelques semaines, tout au long du mois d’août 2022 en Chine.

Il n’y a pas encore de date précise, d’après ce qu’ils nous disent, mais encore une fois Ce sera Lei Jun qui montera sur scène pour nous montrer ses progrès avec Xiaomi Automobile montrant ce que sera, en effet et en pratique, la première voiture 100% électrique de Xiaomi.

On dit depuis la Chine que Xiaomi Automobile maintient ses délais pour tenter de produire quelque 300 000 unités de sa voiture électrique par an à partir de 2024, à commencer par ce prototype qui sera présenté en août et commencera ses tests immédiatement autour de la planète.

Xiaomi Automobile est officiel : 300 employés et plusieurs millions de dollars pour construire la voiture de Xiaomi

Comme nous l’avons mentionné, sera-ce juste un prototype ou ‘prototype de voiture’suivant le jargon de l’industrie automobile, mais évidemment est l’une des étapes les plus importantes pour tout fabricantcherchant à entraîner à la fois les critiques et les investisseurs, et faisant définitivement croire que Xiaomi peut être un rival de Tesla comme on nous l’avait promis.

Dans des rapports publiés sur les réseaux sociaux en Chine, il est indiqué que après cette présentation, les premières unités de la voiture Xiaomi EV prendront la route sous la forme de « mules »pour commencer les tests dans le monde réel ™, y compris les tests hivernaux classiques et les kilomètres presque infinis autour du globe.

Ils disent que de Xiaomi Automobile les délais indiqués sont maintenus pour une production qui devrait démarrer, au niveau commercial et en série, en prévision de 2024confirmant au passage que sera Conception automobile HVST la personne en charge de la conception de ce premier véhicule (c’est la même société qui a conçu le WM Motor Maven).

L’idée de Xiaomi est le pouvoir fabrique environ 300 000 voitures par an dans ses premières usines d’assemblage, avec des véhicules pour les segments A+ et B qui auront conduite autonome niveau 2 et des prix estimés autour de 23 000 et 29 000 dollars de départ.

Xiaomi a toujours été ambitieux et pour Lei Jun son entrée dans l’industrie automobile est presque un pari personnel, donc avec un investissement de plusieurs millions de dollars d’environ 10 000 millions de dollars sur les 10 prochaines années et voir ce qu’ils ont fait dans d’autres secteurs comme la téléphonie mobile ou l’électroménager, on peut s’attendre au meilleur aussi pour les voitures électriques… Ou non?

Nouveaux détails de la voiture Xiaomi: une berline ou un SUV à un prix compétitif

