C’est ici! La nouvelle bande-annonce de The Witcher : Nightmare of the Wolf

L’univers de Le sorceleur il s’agrandit. Un an et demi après l’arrivée de la série live action, avec Henri Cavill Quoi Geralt de Riv, Netflix se prépare à présenter dans quelques jours le film d’animation qui sert de préquelle à la série et raconte l’histoire du mentor de Geralt : Vesemir. Le géant du streaming a publié une nouvelle bande-annonce pour Cauchemar du loup qui révèle comment les sorciers sont créés.

Dès leur plus jeune âge, ces personnages sont exposés à une étrange concoction qui les transforme en quelque chose de différent. Quelque chose de puissant. Un sorcier destiné à chasser les monstres que le reste de l’humanité ne comprend pas. Tous les enfants ne sont pas enthousiasmés par une telle destination, mais Vesemir semble heureux parce que plus jamais » aura peur « .

Nouvelle bande-annonce de The Witcher : Nightmare of the Wolf







La bande-annonce montre également des lieux familiers aux fans de la série, tels que Kaer morhen. Des créatures puissantes comme Leshens et Bruxas! La mythologie de Le sorceleur s’étendra à de nouveaux horizons avec cette entrée qui raconte les origines du mentor par excellence et comment il a commencé son chemin dans cette vie très particulière.

« Avant de Geralt, était son mentor Vesemir, un jeune sorcier fanfaron qui a échappé à une vie de pauvreté pour tuer des monstres pour des pièces de monnaie. Lorsqu’un être étrange commence à terroriser un royaume politiquement tendu, il se retrouve dans une aventure terrifiante qui l’oblige à affronter ses démons du passé. »dit le synopsis du film.

Beau DeMayo a écrit le script de la bande tandis que la direction s’occupe de Kwan il han. Les protagonistes du film d’animation sont Theo James comme Vesemir, Lara Pulver comme Tetra, Graham McTavish comme Deglan et Mary McDonnell comme Lady Zerbst. Cauchemar du loup fera sa première dans Netflix le 23 août prochain.