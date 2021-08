C’est fini : Britney Spears s’est débarrassé de la tutelle de son père

All Tigers Rouge à Lèvres Mat Vegan et Naturel FUCHSIA 786 OWN THE STAGE

On a toutes adoré ce fuschia frais et lumineux. Sa formule 87,7% naturelle a tout pour plaire : fini mat, couleur intense, la longue tenue sans dessécher les lèvres... Imaginée par un père, inquiet de la composition des rouges à lèvres conventionnels, pour sa fille, puis co-créé avec une communauté Instagram, c'est le rouge à lèvres parfait : green, vegan et férocement stylé ! Ce rouge à lèvres contient 87,7% d'ingrédients d'origine naturelle, - incluant 40% d'ingrédients issus de l'agriculture biologique : Ricin bio, Centella Asiatica bio, Carnauba bio, Maïs bio, Coco bio, Tournesol bio...- Formule vegan, ne contient aucun ingrédient d'origine animale (y compris sans cochenille), ALL TIGERS est opposé aux tests sur animaux dans tous les pays- Parfum 100% d'origine naturelle, sans allergène.- ALL TIGERS est membre du 1% FOR THE PLANET et reverse 1% du chiffre d'affaires pour la protection des tigres sauvages et de leur éco-système en Asie.Conseils d'utilisation - Après application, pincez un mouchoir entre vos lèvres pour fixer la matière et limiter les effets de transfert. Démaquiller à l'aide d'un démaquillant à la texture riche, lait ou huile.