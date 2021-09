C’est fini : Britney Spears a été libérée de la tutelle de son père après 13 ans

CÉLÉBRITÉS

Aujourd’hui, devant le tribunal de Los Angeles, la juge Brenda Penny a suspendu Jamie Spears en tant que tuteur légal de sa fille. Revoyez ici l’histoire du mouvement Free Britney et quels étaient les arguments de son avocat.

Célébrités© GettyLe mouvement Free Britney a fait le tour du monde

« Je veux ma vie en arrière« , mentionnéBritney Spears et a ému tous ses fans qui sont venus se battre pour son Liberté sous le mouvementBritney gratuit. Et après 13 ans arrivé : la chanteuse américaine est désormais libre de la tutelle de son père et elle sera en mesure de prendre des décisions pour elle-même, en plus de gérer elle-même l’argent qu’elle a gagné grâce à son travail. Aujourd’hui, le tribunal de Les anges a décidé de la garde légale de l’artiste et les suiveurs de l’affaire se réjouissent sur les réseaux sociaux.

En juin de cette année, Spears a révélé aux autorités comment sa vie était contrôlée par son père Jamie. Plus d’une décennie plus tard, le public tant attendu de la pop star est arrivé aujourd’hui : heureusement, le juge Brenda penny accepté la demande et suspendu son père comme conservateur de sa succession, et à la place je nomme Jean Zabel, une comptable agréé qui supervisera les finances Britney est temporairement.

« Britney Spears mérite de se réveiller demain sans son père comme tuteur», a déclaré ce mercredi devant le tribunal Matthieu Rosengart, l’avocat du chanteur. Il a également soutenu à propos de Jamie : «Vous voulez échapper à la justice et à la responsabilité, évidemment vous ferez ou direz n’importe quoi pour l’éviter”. Et c’est que, comme il s’est passé, maintenant son père devrait remettre tous les dossiers et documents juridiques au tuteur temporaire. Pour l’avocat, la destitution de Jamie Spears est « un condition préalable à restauration immédiate de votre dignité et droits fondamentaux”.

Pour Britney, ces 13 années signifiaient une véritable prison : selon l’enquête menée par le journal The New York Times, le propriétaire de hits comme Toxique a été soumis à surveillance à tout moment. Ils ont même contrôlé jusqu’à conversations privées qu’elle gardait à la maison avec son conjoint et ses enfants. Cependant, tout semble terminé et une nouvelle étape commence pour elle et sa famille.

Si vous voulez en savoir un peu plus sur l’histoire de Britney et comment son père est devenu propriétaire de sa vie juste au moment où elle a connu son pic de popularité en 2008, ne manquez pas deux documentaires phares : Encadrer Britney Spears, du journal de New York, et Britney contre Lances, qui a été créée hier à Netflix et qui présente des matériaux et des documents exclusifs qui exposent des irrégularités dans la tutelle subie par l’artiste.

