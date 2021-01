C’est enfin arrivé: BioMutant vient d’obtenir une date de sortie PS4

On a eu l’impression que BioMutant n’était qu’à quelques mois de la fin du développement depuis quelques années maintenant, mais finalement, enfin il a une date de sortie. Oui, BioMutant arrive sur PlayStation 4 le 25 mai 2021. Un communiqué de presse indique que « plus d’informations sur le jeu seront publiées dans les semaines et mois à venir ». Dans le plus pur style nordique THQ, le jeu sera disponible en différentes versions, y compris une édition atomique à 399 € / 349 €.

Le titre du monde ouvert a été annoncé tout au long de la Gamescom 2017, ce qui signifie que nous avons attendu environ trois ans et demi pour qu’il voit réellement le jour. Maintenant, l’attention se portera sur le partage de séquences mises à jour du jeu fonctionnant sur PS4, et peut-être même sur la liste de quelques améliorations pour ceux qui ont la chance de posséder une PlayStation 5. Nous ne manquerons pas de vous apporter cette nouvelle chaque fois que cela se produira.