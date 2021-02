C’est en marche! Wendy’s et Burger King dévoilent de nouveaux sandwichs au poulet pour rivaliser avec McDonald’s

Juste avant que McDonald ne déploie pas un mais Trois nouveaux sandwichs au poulet le 24 février, les chaînes de restauration rapide rivales ripostent avec leurs propres sandwichs au poulet.

Wendy’s et Burger King viennent d’annoncer qu’ils introduisent de nouveaux sandwichs au poulet dans leurs menus cette année, et ils sont tous les deux clairement engagés pour le gagner. (« Cela » étant la domination mondiale totale du sandwich au poulet frit, bien sûr.)

Wendy’s présente un sandwich au poulet Jalapeño Popper. La société Wendy’s

Wendy’s a jeté un peu d’ombre sur Mickey D en dévoilant son sandwich au poulet Jalapeño Popper, qui comprend du fromage à la crème jalapeño, six tranches de piment jalapeños, des lanières de bacon fumé et du cheddar et du pepper jack. Le sandwich à 5,99 € est maintenant disponible.

« Alors que tout le monde joue à rattraper et distrait les consommateurs avec des gouttes de poulet rassis, nous écoutons et proposons des saveurs excitantes et des ingrédients audacieux pour aider les fans à éviter le McStake de se contenter des mêmes sandwiches au poulet ennuyeux d’autres fast-foods », Carl Loredo, directeur du marketing de Wendy, a déclaré dans un communiqué.

Le nouveau sandwich au poulet «pané à la main» de Burger King sortira plus tard cette année. Burger King

Pendant ce temps, Burger King a révélé mercredi qu’il travaillait sur un sandwich au poulet pané à la main, servi original ou épicé sur un pain de pommes de terre avec des cornichons et une sauce signature. Le sandwich, qui sera à la fois original et épicé, ainsi qu’une version avec laitue et tomate, ne sera disponible que plus tard cette année – pour laquelle Burger King avait une explication délicate.

« Puisque nous ne sommes pas à la moitié ** du processus, nous prévoyons d’introduire notre sandwich plus tard cette année », a déclaré la chaîne dans un communiqué de presse. «Nous promettons que cela vaudra la peine d’attendre.»

Cette nouvelle escalade dans la guerre des sandwichs au poulet survient après que KFC a annoncé sa mise à niveau vers son propre sandwich au poulet frit plus tôt cette année. La chaîne de restauration rapide est connue pour tout ce qui concerne le poulet, bien sûr, mais elle a déclaré qu’elle souhaitait réorganiser son offre actuelle pour rivaliser avec la popularité croissante des sandwichs au poulet croustillants dans tous les domaines.

« De nombreux clients n’avaient pas considéré KFC comme faisant partie de la conversation sur le sandwich au poulet, mais quiconque goûte à ce sandwich saura, sans aucun doute, que nous jouons pour gagner », a déclaré KFC dans un communiqué en janvier.

Et puis, bien sûr, il y a le sandwich au poulet viral de Popeyes, qui est l’hélène de Troie de cette guerre de Troie. Lorsque Popeyes a lancé son premier sandwich au poulet en 2019, d’autres chaînes de restauration rapide, dont Wendy’s et Chick-Fil-A, ont commencé à se demander qui avait vraiment le meilleur sandwich au poulet dans une bataille épique (et hilarante) sur Twitter. Et la bataille, à la fois sur les réseaux sociaux et IRL, se poursuit à ce jour.

Avec autant de nouveaux sandwichs au poulet qui sortent cette année, il est difficile de dire qui l’emportera. Mais vraiment, comme toutes les chaînes de restauration rapide se font concurrence pour préparer les hamburgers au poulet les plus croustillants et les plus savoureux du marché, nous dirions nous sont les vrais gagnants.