C’est devenu viral: ils comparent WandaVision avec un chapitre des Simpsons

WandaVision a eu sa première tant attendue sur Disney + et a révolutionné la plate-forme avec une nouvelle série. Le lancement a été bien accueilli par les critiques, même s’il n’a pas pu échapper à des réactions ou des mèmes contraires: Les fans des Simpsons sont devenus viraux parce qu’ils l’ont comparé à la production de Marvel avec un épisode de la famille jaune. Ne le manquez pas!

Le spectacle avec Elizabeth Olsen et Paul Bettany il détrôna la création de Matt Groening comme la chose la plus regardée sur la plate-forme depuis son arrivée. Ses deux premiers épisodes le positionnent comme le plus regardé au monde, même si cela n’a pas arrêté de surprendre par un format inhabituel pour Marvel. La sitcom affichait un style ancien qui rendait hommage aux vieux romans américains.

WandaVision: ils comparent la série Disney + avec un chapitre des Simpsons

C’est précisément sur les scènes les plus étranges de l’univers MCU que le compte Instagram a été exprimé Les fans, qui se consacre au partage « de grands moments des Simpsons pour les meilleurs fans de la série » et qui a 393 mille adeptes. Dans un post, a comparé WandaVision à une scène du dessin animé emblématique et a provoqué plus de 12000 likes.

Le chapitre en question est Burns Bear à partir de la saison 5. M. Burns prend le contrôle de la télévision pour forcer Homer à ramener Maggie à Bobo. Dans l’un des spectacles où le propriétaire de l’usine se produit aux côtés de M. Smithers, vous voyez une séquence qui parodie les comédies des années 50.

WandaVision a la même intention de faire référence aux anciennes sitcoms, au moins dans les deux premières premières. C’est pourquoi les producteurs ont choisi le noir et blanc pour leur format. La série a également été critiquée pour avoir retardé ses sorties et le même Bettany a demandé de la patience à travers une chaîne de commentaires sur Reddit.