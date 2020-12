C’est décidé. Volkswagen ne vendra pas Lamborghini et Ducati

Après de longs mois de spéculations, une déclaration du conseil de surveillance de Volkswagen a confirmé que Lamborghini et Ducati resteraient sous le contrôle du groupe Volkswagen.

Comme vous pouvez le lire dans le communiqué, grâce à ce vote, «Herbert Diess et sa nouvelle équipe du Conseil d’administration ont un soutien total pour la mise en œuvre de la stratégie Together 2025+».

L’objectif de cette stratégie n’est pas seulement de guider l’entreprise sur la voie de la mobilité électrique et de la digitalisation, mais aussi de parvenir à une réduction des coûts fixes d’environ 5% dans les deux prochaines années.

Par ailleurs, il a également été décidé de séparer les conseils d’administration du Groupe pour les Achats et les Composants et d’en créer un nouveau pour les Technologies (à partir du 1er janvier 2021). L’un des objectifs de cette séparation est de créer une réduction de 7% des coûts de matériaux au cours des deux prochaines années.

Le siège social de Volkswagen à Wolfsburg, où réside l’une de ses principales usines, deviendra également le centre pionnier de la production hautement automatisée de véhicules électriques.

Un avenir plus défini

Bien qu’il s’agisse de l’un des sujets les plus discutés du groupe Volkswagen, l’avenir de Lamborghini et Ducati ne méritait guère plus qu’une note dans la déclaration.

Il se lit comme suit: « Il existe un consensus au sein du conseil de surveillance sur le fait que Lamborghini et Ducati resteront au sein du groupe Volkswagen ».

Concernant Bugatti, cette version ne fait qu’ajouter aux doutes qui existent sur son avenir. Nulle part la marque Molsheim n’est mentionnée, contribuant à alimenter les rumeurs selon lesquelles elle pourrait être achetée par Rimac Automobili.

Enfin, Bentley est également évoqué, confirmant le transfert de son contrôle à Audi le 1er mars 2021 – rejoignant Lamborghini et Ducati, qui sont également sous la direction de la marque des quatre anneaux – avec l’objectif «Permettre de réaliser des synergies dans le cadre de la stratégie d’électrification des deux marques».