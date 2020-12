Dez Bryant a parlé de se mesurer à son ancienne équipe, les Cowboys, samedi.

Le receveur des Baltimore Ravens, Dez Bryant, jouera cette semaine contre son ancienne équipe, les Cowboys de Dallas, deux ans après une rupture qu’il a qualifiée de « très personnelle ». Icône Sportswire / « Pour la plupart, c’est de l’eau sous le pont », a déclaré Bryant samedi. «Ça fait deux ans. J’ai eu le temps de me ressaisir. Tu dois aller de l’avant avec la vie parce que la vie ne t’attendra pas. Le temps n’attend personne. Je devais me ressaisir et avancer. Bryant a été sélectionné à trois Pro Bowls en tant que membre de son ancienne équipe. Il détient également un record de franchise Cowboys de 73 touchés. « C’est cool. Je suis excité. J’ai hâte d’y être », a poursuivi Bryant. « Beaucoup de ces gars dans cette équipe, je sais [and] Je suis vraiment de bons amis avec. Je pense que quand on s’alignera l’un en face de l’autre, ça va être amusant. Ça va être un moment passionnant. « L’ancien trois fois Pro Bowler a signé avec les Ravens plus tôt cette saison pour apporter une aide indispensable au poste de receveur large. Les Ravens sont actuellement 6-5 et troisièmes dans l’AFC Nord, tandis que les Cowboys ont 3-8 et derniers dans la NFC Est. Le match Cowboys-Ravens débutera mardi à 20h05. [Via]