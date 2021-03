C’est de l’amour … mais, comment le faire m’aimer?

J’entends tellement la question: « Comment puis-je l’amener à m’aimer? » Bien sûr, ça ne vient pas comme ça, avec toutes les paroles. Elle vient déguisée, camouflée par les soutiens-gorge brûlés des féministes d’autrefois. La question qui sort de sa bouche est: « Y a-t-il quelque chose comme ça qui pourrait nous rapprocher et lui faire lâcher ces résistances en prenant le relais? » – de toute façon, avec le visage d’une thèse de doctorat. Mais la véritable intention de la question est: « Pour l’amour de Dieu, je suis désespéré que quelqu’un m’aime et cela semble être un bon choix. » Je ne sais même pas lequel est le pire.

Les centres magiques (noirs ou blancs) sont pleins de ces personnes. Les diseurs de bonne aventure et les lecteurs de tarot souffrent des mêmes réponses et questions. Déjà. Mais que se passe-t-il pour qu’une femme belle et intéressante atteigne ce point de besoin et de désespoir, senti de loin par les opportunistes et (encore plus) dans le besoin en service?

Je pourrais dire que c’est l’horloge biologique, car certains croient encore que nous avons une «date d’expiration». L’autre jour, j’ai entendu une conversation entre deux comadres dans le métro (peut-être même plus jeunes que moi) disant: « Ah, notre temps est écoulé, maintenant c’est le tour des filles de 15 ans ». Certains médecins croient encore qu’une femme de plus de 35 ans a 100% de chances d’avoir un enfant souffrant de problèmes mentaux ou d’avoir des avortements spontanés à gauche et à droite. Même avec autant de cas d’enfants parfaitement normaux et en bonne santé de mères décédées. Aussi, si votre enfant a besoin de venir comme ça, ne l’aimerez-vous pas tout de même ou plus?

Je pourrais aussi blâmer la culture actuelle. Une femme sans «partenaire» est toujours considérée comme une «extension» de son père et de sa mère. Quelqu’un de plus petit, qui n’avait pas la noble capacité de «tenir un homme». Et le prix à payer, ce sont les femmes qui subissent des abus absurdes pour «ne pas être seules».

Cela pourrait aussi blâmer la culpabilité. Oui, blâmez la culpabilité. Une femme qui choisit de rester, de ne pas se marier et d’avoir des enfants, comme le dit la bonne éducation catholique, est considérée comme une salope. Que voulez-vous dire, vous ne voulez pas vous marier? Allez-vous être « poulet » toute votre vie? Ou pire, la maxime qu’une femme qui ne se marie pas « ne veut pas grandir ». Vous devez mûrir et avoir un mari et des enfants. Peu importe si, avant l’âge de 40 ans, vous connaissez 25 pays, parlez quatre langues, avez deux facultés et vivez seul avec un bon salaire, vous ne vouliez pas mûrir (et faire le sacrifice que tous les autres font ). Ce n’est pas cool. J’ai découvert ces jours-ci que, grâce au SUS, si une femme veut avoir une ligature des trompes, même si elle a déjà des enfants, elle a besoin de l’autorisation de l’homme qui l’a inséminée! Si elle n’est pas mariée, elle doit au moins signer une union stable. Si le père du bébé disparaît, malchanceux, apprenez que les hommes décident quand nous pouvons arrêter la reproduction ou non. Allons chercher quelqu’un.

Avoir un mariage est encore souvent considéré comme un trophée. Tu étais une bonne fille, tu vas avoir un bon mari. Il y a une profusion de programmes sur les «mariages de rêve» (de la mariée, bien sûr), «la robe idéale» et la «lune de miel parfaite». Le plus drôle, c’est que les appels de ces programmes ne passent jamais par la pause football ou sur ESPN. Uniquement sur les chaînes «petites femmes». Et puis vous ne pouvez pas comprendre pourquoi vous vous sentez si pressé d’avoir quelqu’un. Hé, cela ne semble pas être une raison suffisante?

Et puis, bébé, c’est la guerre. Tout homme qui a étudié au minimum et parvient à avoir une bonne diction devient un atout. Et c’est une «prise à attraper» du chien, l’un mordant l’oreille de l’autre et attaquant, se tuant par le bofe. C’est le vrai combat dans le gel pour femmes. Les plus «beaux» et «bien nés» se préparent bientôt. Ils ont tout de suite un grand amour et essaient de le faire avant que les seins ne tombent trop (sur la tête). Ceux qui n’ont pas eu cette chance, se giflent par le milieu et, même en se mariant plus tard, obtiennent un bon match. Et les autres, des pamonhas qui n’ont pas encore compris le jeu, se retrouvent dans les files d’attente des visionnaires qui facturent 350 € pour dire que oui, l’homme de leurs rêves est très, très proche.

En fin de compte, qu’est-ce qu’un mélange de machisme et de besoin? Des légions de femmes ayant une faible estime de soi et croyant en beaucoup d’absurdités qu’une femme peuvent ou non être (ou doivent) être considérées comme la première option d’un homme. La liste est interminable et ils s’efforcent de rentrer dans toutes les catégories. Mais, étonnamment, cela ne garantit rien. Et, contrairement à ce que l’on pense, être belle et soignée ne garantit pas que cette femme ait une bonne estime de soi. C’est généralement tout le contraire.

Pourquoi une femme «a-t-elle besoin» d’une robe pour deux mille reais pour la porter une seule fois lors d’une fête? Simple, pour mieux paraître que les autres. Et, chérie, si vous pensez vraiment avoir besoin de tout cela pour vous démarquer et être belle, vous avez plus de problèmes que vous ne le pensez. Ce qu’un homme regarde chez une femme (et que les hommes de service me défendent) n’est pas la foutue facture de carte de crédit. C’est, oui, l’ensemble de l’œuvre. Les petits détails qu’ils ne comprennent pas très bien, ils ne savent pas ce que c’est, mais ils adorent ça. L’énergie d’une femme. La façon dont elle bouge (en toute sécurité, élégance et avec une bonne posture), même si la robe a été achetée dans une friperie du centre-ville et a passé la dernière huitième collection.

Ce qu’un homme voit chez une femme, c’est une sensualité qui n’est pas évidente. Celui que vous devez revoir pour vous en rendre compte. Celui qui attire l’attention d’une manière spéciale. C’est, après tout, votre énergie et combien vous vous aimez vraiment.

Alors, abandonnez la guerre. Soyez en paix avec vous-même. L’amour vient à tout le monde, parfois plus tard, parfois plus tôt. Parfois, c’est ainsi que nous rêvons et parfois non. Arrêtez de faire des listes de l’homme général parfait et faites la vôtre. Asseyez-vous avec un morceau de papier et soyez honnête avec vous-même sur ce que vous voulez chez un homme. Et mettez-le en haut de la liste: Puissiez-vous m’aimer autant que je me veux. C’est la seule façon de lui faire vous aimer. S’aimer beaucoup, d’abord.