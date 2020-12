C’est commencé! La seule éclipse solaire totale de 2020 est en cours

Mise à jour du 14 décembre: La seule éclipse solaire totale de 2020 a séduit les observateurs du ciel en Amérique du Sud malgré un ciel couvert. Lisez notre histoire complète et regardez les photos ici!

Cette vue en direct de l’éclipse solaire totale de 2020 est fournie par Slooh. Visitez Slooh.com pour prendre et partager vos propres photos de cet événement en direct, interagir avec nos hôtes et invités, et contrôler personnellement les télescopes de Slooh.

En Amérique du Sud, la lune a glissé devant un ruban du bord du soleil, marquant le début de ce qui sera la seule éclipse solaire totale de 2020.

Cette éclipse était difficile à attraper en personne, car le chemin de la totalité traverse d’énormes étendues d’océan et juste une mince bande du Chili et de l’Argentine, et les voyages sont limités en raison de la pandémie de coronavirus en cours. Mais de nombreux webémissions sont disponibles pour combler le vide.

La lune a commencé à passer devant le soleil à certains endroits vers 9 h 15 HNE (14 h 15 GMT); Lima, au Pérou, a eu un aperçu précoce de l’éclipse partielle, bien que la ville ne soit pas sur le chemin de la totalité.

En relation: Éclipse solaire totale 2020: voici comment la regarder en ligne

La totalité commencera environ une heure et demie plus tard sur une mince bande d’Argentine et du Chili; si vous regardez à distance, vous voudrez vous connecter un peu avant 11 h HNE (16 h 00 GMT) pour être sûr de saisir le moment dramatique.

La totalité durera au maximum un peu plus de deux minutes. Les vues d’éclipse partielle se poursuivront pendant encore une heure et demie, se poursuivant sur l’Amérique du Sud et broutant brièvement la Namibie tard dans la soirée locale.

Image 1 sur 2 (Crédit d’image: Ronaldo Schemidt / AFP via ) Image 2 sur 2 (Crédit d’image: Ronaldo Schemidt / AFP via )

(Rappel: si vous avez la chance d’observer une éclipse solaire en personne, ne regardez pas directement le soleil avec des yeux non protégés, sauf pendant le bref moment de la totalité. Sinon, utilisez des lunettes de sécurité éclipse.)

Note de l’éditeur: Si vous observez en toute sécurité l’éclipse solaire totale de 2020 et que vous souhaitez partager l’expérience avec 45secondes.fr pour une histoire ou un diaporama, envoyez des images et des commentaires à [email protected].