«c'est Comme Un Fitbit»: Musk Présente Un Implant Cérébral Intelligent

Strellson Veste S.C. Lugano, navy délavé taille: 46

46 - Blue foncé 401 - La veste treillis S.C. Lugano séduit par son look « délavé » tendance. Elle est confectionnée en coton stretch et présente une patte de boutonnage sportive, un zip invisible et des poches typiques. Un logo plaqué à l’intérieur est reconnaissable au dos comme imprimé.