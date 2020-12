C’est combien d’argent Sony et Microsoft ont injecté dans la publicité de nouvelle génération

La PS5 et la Xbox Series X / S viennent tout juste de sortir et la demande est élevée. Les fabricants se surenchérissent mutuellement avec leurs mesures de marketing, selon un rapport, Sony devrait dépenser beaucoup plus d’argent que son concurrent Microsoft. Jusqu’à présent, le flot de publicité porte ses fruits.

Sony a dépensé environ 15 millions de dollars en publicité lors de la sortie de la PlayStation 5, tandis que Microsoft s’est retenu avec environ 5 millions de dollars. Les chiffres proviennent d’un rapport de la société d’analyse MediaRadar, dont AdAge dispose. Selon cela, Sony avait injecté environ 7,3 millions de dollars dans la publicité au moment de la sortie de la PS5, tandis que Microsoft annonçait ses consoles Xbox avec environ 3 millions de dollars avant le début des ventes.

Lancement Next-Gen accompagné d’une campagne publicitaire

Les deux fabricants ont fait des jours de novembre du 2 au 15 novembre la période avec les dépenses les plus élevées en publicité pour les jeux vidéo. Au total, environ 45 millions de dollars ont été consacrés au marketing des jeux vidéo au cours de cette période, 80% de plus que l’année dernière. L’industrie avait auparavant dépensé le plus d’argent en publicité à environ 46 millions de dollars en avril – pour la première fois, de nombreuses personnes ont passé plus de temps dans leurs quatre murs en raison de la pandémie mondiale.

Ventes: PS5 mène

Les dépenses publicitaires n’ont pas d’impact direct sur les chiffres de vente, mais Sony a jusqu’à présent vendu plus de consoles que son concurrent: la plate-forme VGCharts indique qu’environ 2,48 millions d’unités de la PS5 ont été vendues et 1,59 million d’unités de Xbox Series X et S. Au Japon, selon TechRadar, quatre fois plus de PS5 ont été vendues que de consoles Xbox.

Les deux fabricants pourraient même vendre beaucoup plus d’appareils si les consoles n’étaient pas en rupture de stock partout. Selon CNN, Sony et Microsoft peuvent délibérément raccourcir le nouveau matériel afin de ne pas augmenter davantage les coûts de production élevés.