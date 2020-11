C’est ce qu’il en coûte pour réparer le Huawei Mate 40 Pro

Comme pratiquement chaque fin d’année, Huawei a un atout dans sa manche. C’est la gamme Mate 40, une série d’appareils qui ne sont pas seulement une référence en termes de photographie mais aussi en termes de spécifications techniques.

De toute évidence, tout cela rend ces appareils pas vraiment bon marché. Au prix de départ de 900 euros pour le modèle le moins cher et de 1400 euros pour le modèle Mate 40 Pro, il ne fait aucun doute que ce ne sont pas des smartphones pour toutes les poches.

Maintenant bien, Combien cela coûte-t-il de réparer le cher, beau et puissant Huawei Mate 40 Pro? Continue de lire.

Mieux vaut ne pas le casser: cela coûte de réparer un Huawei Mate 40 Pro

Selon le média chinois It Home, réparer cet appareil n’est pas excessivement bon marché.

Dans le cas du modèle de 8 Go de RAM et de 512 Go de mémoire de stockage, les prix de réparation sont les suivants (arrondi):

écran : 254 €

: 254 € Batterie : 30 dollars

: 30 dollars Caméra arrière : 270 €

: 270 € Panneau arrière : 80 dollars

: 80 dollars Caméra frontale : 63 €

: 63 € Plaque base: 590 €

En revanche, les prix de réparation pour la version 8 Go de RAM et 256 Go de stockage sont les mêmes, sauf pour la carte mère qui coûte 484 €.

Si nous sommes curieux de connaître le prix pour réparer un Huawei Mate 40 Pro +, on voit que les prix montent en flèche. L’écran coûte 314 € à réparer, la caméra arrière environ 270 €, le panneau arrière 145 € et la carte mère environ 680 €.

De cette manière, nous réalisons que nous devons prendre soin efficacement des téléphones, en particulier des téléphones haut de gamme. Soit en mettant un bon couvercle ou un verre trempé, car comme on peut le voir, Non seulement c’est le prix que vous payez pour le nouvel appareil mobile, mais sa réparation n’est pas non plus excessivement bon marché.

Savoir plus: Huawei Mate40 Pro, analyse: une autre tentative de conquérir le haut de gamme sans l’aide de Google

Le Huawei Mate 40 Pro dispose d’un écran OLED de 6,76 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une résolution Full HD +, avec un processeur HiSilicon Kiri 9000, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, Android 10 et une batterie de 4400 mAh avec une charge rapide de 66W et une charge sans fil de 50W.

