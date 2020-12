C’est ce qui attend Huawei et Honor après leur séparation forcée

Honor et Huawei se sont séparés, qu’arrivera-t-il à chacun d’eux?

2020 n’a pas été une année particulièrement bonne pour le marché de la téléphonie mobile. La crise économique que nous avons traversée a fait chuter considérablement les ventes de smartphones et bien que certaines firmes comme Samsung ou Xiaomi aient réussi à se placer dans une position privilégiée, on ne peut pas en dire autant de tous.

L’une de ces entreprises est Huawei. Si le géant chinois maintient de bons chiffres dans son pays d’origine, le veto des États-Unis et l’absence de services Google les ont plongés dans une crise profonde dans de nombreux pays occidentaux au point qu’il a dû vendre sa division mobile Honor. ](https://45Secondes.fr/noticias/huawei/honor-ya-no-es-de-huawei-como-te-afecta-como-usuario). Et maintenant que les deux marques sont séparées … Que contiendra chacun d’eux?

Qu’arrivera-t-il à Huawei et Honor maintenant qu’ils sont séparés?

La première chose que l’on peut penser est que Honor, une entreprise qui a toujours été dans l’ombre de Huawei, il ne va pas très bien maintenant qu’il est séparé d’elle. Honor a souffert des mêmes problèmes que Huawei en ce qui concerne les veto et le manque de services Google à la différence que si Huawei avait des terminaux de fin de gamme incroyables, Honor s’est contenté de smartphones de milieu de gamme assez intéressants.

Cependant, comme on le lit dans le rapport du cabinet d’analystes TrendForce, en 2021 Honor en tant que cabinet indépendant atteindra environ 2% de part de marché dans le monde. Un chiffre assez digne compte tenu de la situation actuelle et qui peut être considéré comme une «nouvelle» marque.

En réalité (selon l’étude), Huawei pèsera beaucoup plus la marche d’Honneur que l’inverse et c’est que le tout-puissant géant chinois subira l’une des plus grandes crises de ventes dont nous nous souvenons. Si vous détenez actuellement une part de 14%, ce chiffre peut être aussi bas que 4%.

N’oublions pas que Huawei est non seulement attristé par le fait qu’il ne dispose pas de services Google – ce qui est essentiel pour de nombreux utilisateurs sur un smartphone -, mais aussi obstacles à l’acquisition de composants ce qui affecte gravement la capacité de fabriquer des smartphones et de lancer de nouveaux designs de l’entreprise.

Il n’y a pas de mal qui ne vient pas pour de bon et c’est quelque chose que les gars de XIaomi et OPPO doivent penser, sans aucun doute les deux firmes ont le plus profité de la chute de Huawei. Le premier a réussi à se placer en troisième position, surpassant Apple lui-même et le second est l’une des grandes révolutions de cette année, avec 31 millions d’unités vendues au troisième trimestre 2020.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂