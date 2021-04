C’est ce que l’on sait du possible retour de Robert Downey Jr.à Marvel

le Univers cinématographique Marvel a révolutionné l’industrie cinématographique car l’un des événements les plus choquants en termes de téléspectateurs et de chiffres au box-office mondial, donc au fil des ans, de nombreuses personnes ont grandi en regardant des films et cela a changé leur vie. Cette sensation était celle que Robert Downey Jr. ressentait de la même manière., qui ce dimanche célèbre son 56 ans et nous vous dirons comment votre retour à la franchise peut-il être.

Lorsque l’acteur a été appelé pour lancer la saga Avengers, Marvel considérait que c’était un risque, car son passé n’était pas du tout agréable: Il avait des antécédents de toxicomanie et a été arrêté à plusieurs reprises, en plus de passer plusieurs fois dans des centres de réadaptation. Cependant, tout a changé et aujourd’hui on peut dire que c’est le visage le plus aimé des fans.

En 2019 Avengers: Endgame est arrivé et a marqué la fin d’une époque pour le studio et certains acteurs, comme Downey Jr. lui-même., qui a déclaré à l’époque que ce serait sa dernière participation au studio qui appartient aujourd’hui à Disney. Même si cela semblait être une phrase ferme, Au fil du temps, il y a eu des rumeurs de rénovation pour de futurs projets et une théorie en particulier qui indique à quoi ressemblerait son retour..

+ Comment pourrait être le retour de Robert Downey Jr. à Marvel?

La réponse est dans Coeur de pierre: dans les bandes dessinées, il s’agit de Riri Williams, une jeune fille de 15 ans qui étudie l’ingénierie et construit sa propre armure, suivre les traces d’Iron Man. Tony Stark apparaît là pour l’aider dans le processus de devenir un super-héros et il transfère sa conscience sur un appareil pour devenir une intelligence artificielle, et de cette façon il serait présent avec elle à tout moment.

Coeur de pierre est l’une des séries originales de Marvel Studios qui ont été annoncées lors de la Journée des investisseurs de Disney 2020, où ils ont également confirmé que Dominique Thorne pour jouer Riri Williams et sera diffusé officiellement par le service de streaming Disney +. Aucun autre détail n’est connu sur ce programme., mais beaucoup font confiance à ce que Robert dira présent d’une manière ou d’une autre et cela provoquera la surprise parmi les adeptes.

Une autre raison pour laquelle les fans sont excités est que ces commentaires et rumeurs sur la prochaine émission de télévision Marvel ont atteint les oreilles de Robert Downey Jr. lui-même. et dans une conversation avec le médium BD a été consulté, ce à quoi il a répondu: « Eh bien … je suis descendu, pour l’instant. Mais ne dis jamais jamais. ». De cette manière ne ferme pas les portes d’un retour, que les fans demandent tous les jours, comme Chris Evans, interprète de Captain America.