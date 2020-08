C’est ce que les robots tondeuses et les systèmes d’irrigation peuvent faire

Remettre l’entretien fastidieux du jardin entre les mains des machines? Un rêve que les robots tondeuses et les systèmes d’irrigation automatiques dans le jardin réalisent! Vous trouverez ici ce que peuvent faire les assistants intelligents et les options disponibles.

Tondre la pelouse, arroser les espaces verts et arroser les différentes plantes individuellement – rien de tout cela n’est nécessairement l’une des activités préférées de nombreux amateurs de jardins. Mais l’aide est en vue: “Smart Gardening” est le mot-clé sous lequel les outils de jardinage en réseau assument une partie des tâches chronophages. Les tondeuses à gazon robotisées tondent la pelouse toutes seules et les ordinateurs d’irrigation connaissent les besoins en liquide de vos plantes.

Tondeuses à gazon robotisées: un gain de temps sur la pelouse

Tondeuses à gazon robotisées Gardena

Les tondeuses à gazon robotisées électriques jouissent d’une popularité croissante parmi les silencieux de tondeuse à gazon depuis plusieurs années. En conséquence, les appareils sont disponibles dans différentes gammes de prix et auprès de nombreux fabricants. La plupart des robots doivent connaître leurs limites avant de pouvoir être utilisés pour la première fois – sous la forme d’un câble périphérique que vous posez autour de la pelouse. Si la machine rencontre ce fil en tournant, elle se retourne et reste donc toujours dans sa zone de responsabilité.

Les tondeuses à gazon robotisées ont une station de charge vers laquelle elles peuvent trouver leur propre chemin en conduisant le long du câble lorsque la batterie est faible. Les appareils détectent souvent automatiquement des obstacles plus importants via des capteurs, le câble périphérique doit être posé autour de zones interdites plus petites.

La plupart des tondeuses à gazon robotisées tondent la pelouse en plusieurs cycles de tonte et dans une sorte de «chaos contrôlé»: elles se contentent de s’éteindre, de tourner à la limite et de couvrir progressivement toute la zone. Avec cette méthode de travail, la pelouse n’est vraiment coupée régulièrement que lorsqu’elle est utilisée quotidiennement. Pour les jardins particulièrement sinueux, il existe également des tondeuses à gazon robotisées avec GPS qui fonctionnent plus efficacement en déterminant leur position.

Tondeuse à gazon robotisée sans câble périphérique? Ne convient pas à tous les jardins

S’il est trop coûteux de délimiter le jardin par fil, il existe également des tondeuses à gazon robotisées qui fonctionnent sans câble périphérique. Vous pouvez reconnaître les pelouses à l’aide de capteurs spéciaux. Ces tondeuses robotiques sans fil sont plus adaptées aux petits jardins clairement délimités, par exemple avec une clôture. Les capteurs d’herbe reconnaissent à peine où se termine votre pré et où commencent vos voisins.

Remarquer Même si les fabricants de tondeuses à gazon robotisées aiment promettre une pelouse parfaitement tondue de manière autonome, vous devez souvent retravailler, en particulier sur les bords, car les appareils n’atteignent pas bien les virages serrés.

Si vous disposez d’une clôture fiable, vous pouvez laisser le robot de tonte sans fil à lui-même – tout comme les appareils avec fil. Bien sûr, vous devriez toujours jeter un œil par la fenêtre et vérifier si le robot est bloqué, par exemple. Vous devez également nettoyer la tondeuse de temps en temps. Votre robot de tonte vous en informera généralement via une application pour smartphone.

Systèmes d’irrigation intelligents: de l’eau au besoin

Capteur d’humidité Gardena

Le remorquage d’arrosoir était hier! Les ordinateurs d’irrigation vous soulagent non seulement des travaux désagréables, mais travaillent souvent plus précisément que vous grâce à leur technologie de capteurs. Ces systèmes automatiques se composent généralement de:

une unité de commande centrale sur le robinet

Capteurs de mesure dans les plates-bandes et Co.

Systèmes d’arrosage distribués dans le jardin

Les capteurs dans le sol mesurent l’humidité et transmettent les valeurs à l’ordinateur d’irrigation. Si nécessaire, il ouvre les vannes et arrose le jardin.

Certains systèmes d’irrigation mesurent d’autres facteurs tels que l’exposition au soleil et la fréquence des pluies et peuvent donc arroser selon les besoins. Vous pouvez également configurer différents profils d’arrosage via smartphone, même pour différentes zones de votre jardin. Ceci est particulièrement utile si vous êtes très occupé ou partez souvent en vacances.

Mais notez: plus votre jardin est grand et plus votre plantation est variée, plus un système d’irrigation entièrement automatisé sera étendu et coûteux. Pensez-y avant un éventuel achat.

Systèmes complets: d’accord

Bien que vous deviez généralement acheter et installer des robots tondeuses et des systèmes d’irrigation séparément, il existe également des systèmes complets qui combinent les deux, par exemple du fabricant Gardena. L’avantage de l’approche holistique d’entretien du jardin: une commande centrale commune garde une vue d’ensemble de l’entretien du jardin et vous pouvez consulter toutes les informations dans une seule application. De plus, les composants individuels sont disposés, pour ainsi dire: le robot de tonte, par exemple, ne commence à bouger que lorsque le système d’irrigation a terminé l’arrosage.

