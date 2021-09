Vous mourrez d’envie de voir à quoi ressemble le casting de la saison 3 de Drag Race UK? Eh bien, vous êtes au bon endroit.

Course de dragsters de RuPaul au Royaume-Uni revient officiellement sur nos écrans jeudi soir (23 septembre) et nous ne pourrions être plus excités de voir un nouveau groupe de reines se battre pour la couronne.

Cette année, 12 reines féroces se disputent le titre de Next Drag Superstar du Royaume-Uni : Anubis, Charity Case, Choriza May, Elektra Fence, Ella Vaday, Kitty Scott-Claus, Krystal Versace, River Medway, Scarlett Harlett, Vanity Milan, Veronica Green et Victoria Scone. Victoria est en fait la première candidate cis-femme en Course de dragsters histoire.

Chaque semaine, nous verrons nos favoris faire de leur mieux pour impressionner les juges et gagner une légion de fans parmi les téléspectateurs à domicile. Nous avons l’habitude de voir les reines toutes pomponnées avant qu’elles ne montent sur la piste, mais nous mourons d’envie de savoir à quoi ressemblent nos favoris hors de la traînée. Alors, au nom de la recherche… voici comment le Course de dragsters Royaume-Uni Le casting de la saison 3 ressemble à de la traînée.

LIRE LA SUITE: La série 3 de RuPaul’s Drag Race UK mettra en vedette la première reine cis-femme Victoria Scone

C’est ce que le casting de Drag Race UK saison 3 regarde hors de la traînée. Photo : @charitykase via Instagram, @victoriascone via Instagram, @ellavaday via Instagram

Anubis

Anubis, 20 ans, est originaire de Brighton et bien qu’elle soit l’une des plus jeunes reines de la compétition, elle est incroyablement confiante dans sa traînée. Elle a déclaré: « Je ne suis Anubis que depuis deux ans et demi, mais comme je joue depuis mon plus jeune âge, j’ai l’impression d’avoir traîné toute ma vie. »

Charité Kase

Charity Kase, 24 ans, a la réputation d’avoir des looks vraiment fous et cela ne s’arrête pas à sa traînée. Elle aime aussi jouer avec le maquillage hors de la traînée. Elle a déclaré: « Bienvenue dans le drag alternatif! Je repousse les limites du drag et j’ouvre les yeux des gens sur une toute nouvelle forme d’art de transformation. Je suis effrayante, poilue et une fée totale! »

Choriza mai

Choriza May, 30 ans, est originaire d’Espagne mais a maintenant adopté Newcastle comme maison et vous pouvez certainement voir le choc des cultures dans son style : « En dehors de la météo, Valence et Newcastle ont beaucoup en commun. En Espagne, les gens sont bronzés. et à Newcastle, tout le monde est bronzé aussi ! D’accord, c’est faux, mais c’est un peu la même chose ! »

Clôture Elektra

Elektra Fence, 29 ans, fait du drag depuis 2014 (moins une pause de trois ans) et, comme son nom l’indique, son style est choquant. Le joueur de 29 ans a déclaré: « Elektra défie la mort, est électrisante et prête à passer un bon moment! J’aime choquer les gens avec mes mouvements de danse tueurs. Je suis ludique. Je suis amusant. Je suis prêt. Je Je suis la Pocket Rocket du drag. »

Ella Vaday

Ella Vaday, 32 ans, est une actrice et danseuse de formation avec une longue carrière dans le West End qui, espère-t-elle, l’aidera dans la compétition. Elle a déclaré: « J’apporte toutes les compétences que j’ai acquises au cours des 14 dernières années. Cette compétition teste tout ce que j’ai jamais appris. Depuis le peu de temps où je fais du drag, j’ai vraiment poussé moi-même. Je ne fais pas les choses à moitié.

Kitty Scott-Clau

Kitty Scott-Claus, 29 ans, est originaire de Birmingham et elle est le package total. Elle a dit : « Ma force est ma personnalité ! Je suis drôle ! Je sais danser ! Je sais chanter ! Je suis formée au théâtre musical ! Et j’ai un support qui craque !

Krystal Versace

Krystal Versace, 19 ans, fait du drag depuis l’âge de 17 ans et elle a commencé à se maquiller à 13 ans. l’art, et la drague semblait être la prochaine étape naturelle. »

Rivière Medway

River Medway, 22 ans, est originaire du Kent et elle adore le théâtre musical. Son drag consiste à ne pas se prendre trop au sérieux et à s’amuser: « Mon drag est camp, se sentir bien et peu profond. Ce n’est pas si profond! Ne le prends pas trop au sérieux bébé. »

Scarlett Harlett

Scarlett Harlett, 26 ans, est originaire de l’Est de Londres et elle représente Isle of Dogs. Elle a déclaré: « Je suis vraiment fière de mes racines et j’embrasse mon héritage de classe ouvrière et de cockney dans ma traînée. Je suis née et j’ai grandi dans l’Est de Londres, je suis EastEnders personnifié! Je suis réel, je suis la meilleure chose de sortir de l’Ile aux Chiens depuis… Henri VIII ! »

Vanité Milan

Vanity Milan, 29 ans, ne fait de la drague que depuis un an, mais cela n’a pas du tout ébranlé sa confiance. Elle a déclaré: « Je suis sophistiquée, sexy et sauvage. Je ne suis pas une diva. Je ne suis pas un hun. Je sers une noirceur sans vergogne. »

Veronica Vert

Vous vous souvenez probablement de Veronica Green (grâce à son adorable nœud papillon) de la saison 2, lorsqu’elle a été forcée de quitter la compétition après avoir contracté COVID-19. Eh bien, elle est de retour et elle va gagner cette fois-ci.

Le joueur de 35 ans a déclaré: « J’espère que, comme je ne suis pas un débutant, la deuxième fois me donnera un avantage. Je revois le meilleur moment de ma vie. J’adore ça! »

Victoria Scone

Victoria Scone, 27 ans, pourrait être la première femme cis en Course de dragsters herstory mais elle n’est pas étrangère à la scène de drag. Mme Scone fait du drag depuis trois ans. Elle a déclaré: « Je n’ai certainement pas inventé l’art du drag pour les femmes. Je ne suis pas la première et je ne serai certainement pas la dernière. Mais je me sens très capable et fière d’avoir franchi le processus de candidature et d’être la d’abord sur Course de dragsters Royaume-Uni.

« Moi, être ici, c’est politique, mais vous pouvez simplement vous amuser avec. C’est pourquoi j’ai commencé. Je voulais juste divertir les gens et c’est ce que nous allons faire ! Drag peut juste être amusant ! »

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂