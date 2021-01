‘C’est bon?’ ‘C’est bien. Moi d’abord ‘

Il était distant. Mais tout allait bien. Il manquait au moment du film romantique, qui lui aurait tenu la main. Sans parler de l’étreinte dans les films d’horreur. Les dimanches étaient de longues et interminables heures d’ennui, sans qu’il ne lui propose un programme pour passer le temps. Le résultat est qu’elle a abandonné les films d’amour. Et puis, les horreurs aussi. Elle voulait avoir inventé une façon de partir le dimanche et de faire fortune, car les «dimanches» étaient loin d’être son propre problème.

Il envoyait toujours des SMS. Un ou l’autre. À l’occasion. «Comment va-t-elle?», A-t-elle demandé. D’accord, répondit-elle. Génial. Elle ne se souvenait même pas de ce que c’était d’être génial, est-ce vraiment une émotion? Mais ça va. Il n’avait pas besoin de connaître la vérité.

Elle a pleuré quand il est parti. Pas tant. Tout est allé si soudainement en ces jours confus. Elle a pensé que c’était idiot de pleurer à ce sujet. Les relations se terminent tout le temps, et n’est-ce pas tous les magazines féminins qui ont dit qu’elle devrait se mettre en premier? Elle a fait semblant de se mettre. Un jour, en faisant assez semblant, elle-même n’a pas fini par croire.

« Est-ce que ça va? » encore une fois, un jour donné, qu’elle pensait vouloir faire du vélo dans le parc. Elle se posait de plus en plus de questions. Peignez le mur en jaune, apprenez à dessiner, conduisez jusqu’à Alfenas pour trouver la tante qui a toujours demandé une visite. À n’importe quel jour de la bicyclette, elle se souvenait qu’elle n’avait pas le souffle pour faire du vélo. Elle était assise sur un banc, avec une canette de soda, son vélo oublié, les roues tournaient tristes, déplorant la sédentarité de son chauffeur. Et elle a répondu: « Non ».

Il a réalisé que mentir fatiguait plus que le vélo. « Non, je ne vais pas bien. Mais je resterai. Ne t’en fais pas ». Il a répondu que tout allait bien. Il avait un calme qu’elle admirait. Elle a pleuré pour lui, vraiment cette nuit-là.

Elle se souvenait qu’elle aimait les films romantiques. Et encore plus de film d’horreur. Il a acheté un ours en peluche à câliner. Il a commencé à sortir avec ses copines le dimanche, elles avaient toujours de bonnes idées sur ce qu’il fallait faire pour passer le temps. Elle pensait qu’elle voulait se couper les cheveux, pas pour rien, juste parce que c’était mieux ainsi. Il a dit qu’elle était belle, elle l’a remercié. Et seulement.

Il se souvint qu’il trouvait idiot de pleurer. Connerie. Il a arrêté de se cacher derrière le masque « okay ». Et c’est arrivé comme ça. Elle était calme aussi. Soudain, par temps clair, elle a oublié. Pas lui, pas l’amour. Mais le manque.

Sans même s’en rendre compte, ni avoir besoin de faire semblant, elle s’est finalement mise en premier.