C’est bientôt Halloween : Avez vous vu ce film d’horreur qui a traumatisé toute une génération ?

Au mois d’Halloween, les films d’horreur arrivent sur le devant de la scène et il y en a un qu’on n’arrive toujours pas à se sortir de la tête.

Au cours du mois de la terreur, quel meilleur plan que de se consacrer à regarder des classiques d’un genre que de plus en plus de stars de cinéma encouragent. Ce qui était autrefois la porte d’entrée de l’industrie pour des personnalités comme Johnny Depp Soit Jennifer Aniston, c’est aujourd’hui un espace de travail de plus. Le meilleur? Le niveau de fidélité des fans pour ce genre d’histoires se retrouve rarement dans un autre genre. Peut-être que les super-héros auront un impact similaire.

Il y a un film d’horreur qui a traumatisé toute une génération et est devenu le symbole d’un sous-genre comme les found footage. Sans ce film, nous n’aurions jamais vu toute la saga de Activité paranormale, par exemple. Nous parlons d’une production dont le scénario était un peu vague, il a fini par prendre forme dans le montage même sans sa fin, et pendant de nombreuses années, il y a eu un débat pour savoir s’il s’agissait ou non d’un événement réel.

On parle de Projet Blair Witchle film qu’ils ont écrit et réalisé ensemble Daniel Myrick et Eduardo Sanchez. Il mettait en vedette trois acteurs complètement inconnus, Heather Donahue, Joshua Leonard et Michael C. Williams, et est sorti en 1999. Ils ont joué trois jeunes gens qui sont allés dans une forêt du Maryland pour faire un documentaire sur de mystérieuses sorcières. Bien sûr, cela ne s’est pas bien terminé.

Le film a été l’un des premiers à avoir son fandom sur Internet, ce qui a été révélé Edouard Sanchez un Regarde qui j’ai trouvé, je visitais le site Web avant même que le film ne soit terminé. Cela a généré tout un folklore derrière Projet Blair Witch ce qui a fait croire de plus en plus au mythe qu’il était vrai. Bien sûr, cela a été mis à profit par l’étude qui a même caché ses protagonistes pour qu’ils ne donnent pas de notes et n’alimentent la rumeur de la véritable disparition.

+La série réalisée par Eduardo Sánchez

Si tu m’aimes bien Projet Blair Witch et vous voulez voir une production qui a le sceau de ses réalisateurs, vous pouvez voir des productions comme Surnatureloù Edouard Sanchez Il était responsable de certains épisodes. Mais si vous voulez voir toute l’essence de ce long métrage dans une série, vous devez voir vestes jaunes. Sánchez était chargé de diriger la fin de la première saison, qui était l’un des épisodes les plus sombres de toute la série de Paramount+.

