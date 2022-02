C’est aussi simple que cela d’obtenir tous les débutants Sinnoh dans Pokémon Legends : Arceus !

Bien que Légendes Pokémon : Arceus dans le Sinnoh du passé (à savoir Hisui), vous obtenez les originaux Démarreur Sinnoh pas au début de votre aventure. Au lieu de cela, vous choisissez parmi Bauz, Feurigel et Ottaro. Mais tu peux Chelast, Panflam et Plinfa toujours l’obtenir – et ce n’est pas si difficile.

Bien sûr tu marches Panflam, Plinfa et Chelast (les entrées Sinnoh de Pokémon Diamant Brillant et Perle Brillante) ne se promènent pas seulement dans n’importe quel pré, mais sont originaires de certaines régions. Vous aurez besoin d’un peu d’aide pour trouver les trois monstres de poche. Et c’est à cela que sert ce guide !

Constituez tôt votre équipe de départ : La bonne nouvelle est que les trois Pokémon même assez tôt dans le jeu peut se saisir. Vous pourrez ainsi rapidement renforcer votre équipe avec les starters Sinnoh.

chélast

le Plant Starter Chelast vous pouvez trouver dans Marais rouge. Il n’apparaît qu’à un seul endroit là-bas. Allez à la Champs bourdonnants sur le bord droit de la carte, puis voyagez vers le sud. Chelast est près d’un étang avec un arbre. Si son chelast se rapproche trop, il s’enfuira. Vous devriez l’attraper rapidement. Engagez-les dans un combat ou lancez une balle efficace.

panflam

le Panflam Singe de Feu vous pouvez trouver dans Prairies d’obsidienne, la première zone du jeu. Après avoir obtenu votre premier rang d’étoile, vous pouvez utiliser le bois de cerf atteindre. C’est là que Panflam ou Panpyro apparaissent et peuvent être attrapés. Les taux d’apparition de Flam Flam et de Panpyro sont très faibles. Il va donc falloir chercher un moment. Sur le Île de Hamanasu vous pouvez également trouver Panflam, mais vous arrivez à cet endroit un peu plus tard dans l’histoire.

Panflam s’enfuit également dès que vous vous approchez de lui. Commencez un combat ou lancez une balle efficace.

plifa

Plinfa, le pingouin de type aquatiquelaisse dans Littoral Cobalt Trouver. Il est situé au nord-ouest de la carte, au-dessus du chemin source. Si vous vous dirigez vers le nord depuis le chemin des sources, vous arriverez à un étang où Plinfa gambade.

Comme les autres lanceurs Sinnoh, il s’enfuit rapidement, vous voudrez donc l’attraper rapidement.