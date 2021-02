C’est arrivé à nouveau: une application avec 10 millions de téléchargements s’est avérée être un malware

Une autre application Android populaire s’avère être un malware.

L’une des choses que nous avons toujours critiqué le plus Android et donc Google, C’est la mauvaise sécurité ainsi que la mauvaise qualité des applications que l’on peut trouver dans le Play Store, contrairement à ce qui se passe chez Apple.

Il n’est pas étrange que de temps en temps une nouvelle apparaisse révélant que une application avec des milliers de téléchargements regorge de malwares et c’est que malheureusement, les normes de qualité et le contrôle de Google brillent par leur absence.

Donc en effet, c’est arrivé à nouveau. La populaire application MalwareyBytes a découvert une application Android populaire qui a enregistré plus de 10 millions de téléchargements et cela a rempli notre smartphone d’adware. L’avez-vous installé sur votre appareil mobile? Eh bien, supprimez-le immédiatement.

Cette application avec plus de 10 millions de téléchargements s’est avérée être un malware

Barcode Scanner est son nom et depuis des années, l’une des applications Android les plus populaires. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une application permettant de lire les codes QR et les codes barres et d’après les commentaires et le score Play Store, il semble qu’elle s’est très bien débrouillée.

Apparemment, tout a changé dans une mise à jour récente au cours du mois de décembre et c’est à partir de ce moment, l’outil était rempli d’annonces. Mais non seulement cela, mais aussi les smartphones des utilisateurs ont commencé à être remplis de la publicité typique de «nettoyer votre smartphone» ou «prolonger la durée de vie de votre batterie».

Nous ne savons vraiment pas très bien ce qui s’est passé. Quelque chose de similaire est arrivé à CamScanner, l’un des outils de numérisation les plus réussis sur Android cette nuit-là. a été infesté d’annonces et de notifications ennuyeuses.

Heureusement, Android a une multitude d’alternatives, donc si vous recherchez une application qui vous permet de lire des codes à barres ou des codes QR, Google Lens est la meilleure option. Non seulement c’est gratuit mais il a aussi une multitude de fonctions. Essentiel sur tous les appareils Android.

