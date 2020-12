C’est ainsi qu’un étudiant ordinaire est devenu l’un des plus grands informaticiens et a créé le langage C ++.

Bjarne Stroustrup s’est ouvert à plusieurs reprises. Il n’hésite pas à admettre que pendant sa jeunesse, il n’était pas un élève brillant. C’était, tout simplement, un bon élève. Ce qu’il a, ce qu’il a réalisé est dû, selon ses propres mots, à une chance qui a grandi à mesure qu’il investissait de plus en plus d’heures de son temps dans ce qui le passionnait: la programmation.

Étonnamment, C ++, le travail pour lequel Stroustrup est immortel depuis un peu plus de quatre décennies, c’était un effet collatéral et non un développement délibérément recherché. Dennis Ritchie avait créé le langage de programmation C aux Bell Laboratories d’AT & T une décennie plus tôt dans le but de développer un outil qui faciliterait la mise en œuvre des systèmes d’exploitation. En l’utilisant, Ritchie lui-même, Ken Thompson et d’autres ingénieurs d’AT & T ont réimplémenté le noyau du système d’exploitation Unix à la fin des années 1960.

Du C au C ++: un voyage nécessaire

Au cours des années 1970, le langage de programmation C a contourné les frontières des laboratoires Bell pour se consolider comme un outil polyvalent très utile non seulement pour développer des systèmes d’exploitation, mais aussi des applications pouvant être exécutées sur une large gamme d’architectures allant des supercalculateurs aux systèmes embarqués.

Stroustrup a initialement appelé son langage de programmation impératif, structuré et orienté objet «C avec classes».

Cependant, malgré la polyvalence incontestable et l’énorme efficacité de C, Stroustrup, qui à la fin des années 70 venait de commencer sa carrière professionnelle dans les mêmes Bell Laboratories dans lesquels C et Unix étaient nés peu d’années auparavant, a pris quelque chose. moins dans le langage de programmation imaginé par Dennis Ritchie: les mécanismes nécessaires pour manipuler les objets. Donc, ni court ni paresseux, il s’est mis au travail pour développer une extension de C qui permettrait de travailler avec des objets. C’était le germe du C ++.

Stroustrup a initialement appelé son langage de programmation impératif, structuré et orienté objet «C avec classes». Ce n’est qu’en 1983 que Rick Mascitti, l’un de ses collègues chez Bell Labs, propose de le nommer C ++ en référence claire à l’opérateur utilisé dans le langage C pour augmenter la valeur d’une variable numérique ou d’un pointeur. Le nom C ++ est juste une manière intéressante de refléter que ce langage est une extension de C.

L’empreinte C en C ++ est implicite dans le nom de ce dernier langage de programmation, mais le développement de Stroustrup a également été influencé par d’autres langages. Ada, CLU, ALGOL 68, ML et surtout Simula, considérés à l’unanimité le premier langage de programmation orienté objet, sont quelques-uns de ceux qui ont pris des idées pour donner à C la capacité de manipuler les objets auxquels il aspirait. Stroustrup a travaillé avec Simula pendant sa thèse de doctorat, donc sa familiarité avec lui était un bon point de départ pour développer l’extension C qu’il avait en tête.

L’essence du C ++

Le CV de Bjarne Stroustrup est impressionnant. Son parcours depuis son Danemark natal a commencé d’un point de vue professionnel aux Bell Laboratories, mais il a ensuite enseigné pendant plus d’une décennie aux universités Texas A&M, Columbia et Princeton, et a publié plus d’une centaine d’articles scientifiques, ainsi que plusieurs ouvrages de référence et de référence incontournables pour les étudiants et les professionnels de la programmation.

Son travail le plus acclamé et le plus influent est « The C ++ Programming Language », un livre qui développe les concepts, la syntaxe, la philosophie et les rudiments de ce langage de programmation de manière très claire et très didactique. Il est actuellement dans la quatrième édition et c’est un bijou avec la possibilité d’enrichir la bibliothèque de tout amateur ou professionnel de la programmation.

Bien qu’il ait 70 ans dans quelques jours, Stroustrup toujours actif. Il a flirté avec l’idée de prendre sa retraite à plusieurs reprises, mais les dernières nouvelles que nous avons de lui confirment qu’il continue de travailler à la Morgan Stanley Bank à New York car, comme il l’avoue lui-même, « […] comprendre comment les logiciels sont créés dans des lieux réels. Voyez ce que les gens programment au lieu de ce qu’ils sont censés faire selon une théorie ou une autre.

Début 2019, il a reçu un doctorat honoris causa par l’Université Carlos III de Madrid, une reconnaissance qui ajoute à une longue liste de distinctions qui récompensent un travail qui le place au même niveau que d’autres grands informaticiens tels que Niklaus Wirth ou Andrew S. Tanenbaum, entre autres.

Sur Internet, nous pouvons facilement trouver de nombreuses vidéos qui rassemblent à la fois des entretiens avec Bjarne Stroustrup et certains des discours qu’il a prononcés dans des universités et d’autres institutions disséminées dans le monde entier. Même ainsi, la vidéo que nous publions au-dessus de ces lignes est particulièrement intéressante, car le protagoniste de cet article révèle en détail quelle est l’essence de son chef-d’œuvre. Quel est le but de C ++. Une note si vous décidez de le vérifier: la conférence de Stroustrup commence à 7h25.

